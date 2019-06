Reunión Política: la unidad es el único camino posible para ponerle freno al gobierno neoliberal que estamos sufriendo.

El Viernes se realizo un encuentro de Salto Somos todos , como agrupación política, mirando hacia a Unidad del PJ, hablamos con Julian Ainora quien nos dijo: “estamos muy contentos por el encuentro de la militancia no solo por la importante cantidad de militantes y compañeros que concurrieron si no por la cordialidad , por le encuentro en los temas que se dieron, por las palabras que el “Cura” brindo a todos y fundamentalmente en estos momentos tan difíciles, no solo del país, de la provincia que también tiene su correlato en la Ciudad, con algunos sucesos que vienen afectando fundamentalmente lo que hace a las personas de Ricardo, de Camilo, de su familia, verlo a Él entero , con mucha fuerza para seguir batallando y seguir trabajando nos da todo el impulso para seguir adelante,manifestó Ainora .

Escucha la palabra de Ainora



Nosotros estamos convencidos que la unidad es el único camino posible para ponerle freno al gobierno neoliberal que estamos sufriendo. Si bien lo que hablamos fuera de micrófono y con otros medios, este encuentro fue prácticamente de Salto somos todos , mas allá de algún extrapartidario que nos acompañó, pero realmente nosotros sabemos y estamos trabajando para el único camino posible que es de todos los actores peronistas y también aquellos sectores que quizás no sean peronistas pero que entienden que hay otro camino diferente para la Argentina posible que no es el que está llevando adelante el Gobierno de Macri.

Por lo tanto en ese sentido hay que ser optimista, que la unidad es posible , que se está trabajando duro para lograrla y que las coincidencias son muchas , hay diferencias lógicamente como dijo una vez Perón “O a la Argentina arreglamos entre todos o no la arregla nadie”