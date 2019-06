Interregionales de Ajedrez de los Torneos Juveniles Bonaerense

El lunes 24/06 se realizó en el Centro Cultural de la Ciudad de San Pedro la instancia Interregional de los juegos bonaerense de Ajedrez. Se realizaron los eventos correspondientes a las 8 categorias juveniles, cabe destacar que se produjo un cambio con respecto a los años anteriores, la categoria menores paso a ser sub 14, la categoria cadetes paso a sub 16 y la juveniles a sub 18.

La categoria menores libre paso a sub 14 libre.

En esta ocasión se utilizaron relojes digitales con un ritmo de juego de 12 min + 3s de incremento por jugada.

El evento conto con participantes de los 9 distritos.

Salto estuvo representado por Felipe Nichea que realizó una gran actuación en sub14 obteniendo el 2do. puesto, felicitaciones!!!. En sub 16 debutó realizando una buena actuación Eliseo obteniendo el cuarto puesto compartido. En el sub 18 participo Armando Pereira que disputo un buen torneo luchando hasta el final, obteniendo el 3er. lugar.

Felicitaciones a los chicos.