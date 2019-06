Frente Renovador:” Es un gobierno Nacional fracaso y por eso hay que actuar “

El jueves estuvieron en Tardes informales los integrantes de Frente Renovador Daniel Spadone, Vanessa Spadone y Andrés Cardinale.

El tema principal la La precandidatura de Vanessa a senadora provincial.

En el primer momento habló Spadone, explicando que Massa los eligió entre los 15 distritos para ocupar el rol del cupo femenino que le corresponde por la negociación que había llevado adelante con el Kichnerismo y con el partido justicialista .

Cabe aclarar comentó Daniel Spadone este es un acuerdo entre tres partidos: Unidad ciudadana, justicialismo y Frente Renovador no pensamos fusionarnos, ni mucho menos arriar las banderas del Frente Renovador ni bregar porque haya impunidad ni mucho menos son las palabras de Daniel Spadone, siguió manifestado Nosotros estamos convencidos que tiene que haber justicia .

También aclaró que en la lista que lleva adelante el intendente Alejssandro no tiene ninguna representación .

Vanessa Spadone aclaró que el Masismo armó solamente en el legislativo provincial .

Cardinale explicó que en estos momentos , algunos tienen que despojarse del egoísmo personal para poder armar una lista superadora para el vecino de Salto. Así mismo explico que no va a apoyar la lista de Juntos por el Cambio

En cuanto a la situación con el intendente que es de público conocimiento , los desencuentros que han tenido la candidata a senadora explicó que se limaran asperezas pensando solamente en el bien de la ciudadanía.

