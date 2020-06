Mañana recibiremos un respirador de manos de Kicillof, Alessandro hablo sobre cambios, pandemia y mucho mas.

Alessandro, menciono nuevamente los cambios de gabinete, en entrevista con FM CIUDAD 88.5. El martes recibirá un respirador de manos de Kicillof.

En relación, al alejamiento del director del Hospital, manifestó, hubo una equivocación, del ejecutivo, no fue una buena elección, en esta situación especial.

En cuanto a la secretaria de salud, dado las circunstancias de la pandemia, “que vino para quedarse”, es infectologo, se estaba ocupando de esa área y de las vacunas, decidimos nombrarlo al Dr. Ale en la secretaria.

Así mismo comento sobre Arrascaite, cumplió un ciclo, Rodrigo Zapata, viene del Juzgado de faltas, joven profesional.

Agrego a ese tema de cambios “nunca se descartan los cambios”, hay pensados algunos movimientos, pero no en estos momentos.

En cuanto a las habilitaciones anunciadas en conferencia de prensa, expreso, que al no haber circulación viral, los casos han bajado notablemente a 22, no cambio la fase, pero comercialmente no son momentos para perder. Manifestó el jefe comunal.

Insistió en la responsabilidad de todos, comerciantes, empresarios, a cumplir con las pautas planteadas.

Anuncio que el martes en Ensenada el gobernador le entregara un respirador, así mismo asevero que estuvo hablando con región sanitaria, ellos vieron con agrado el equipo de salud de Salto, como la forma de trabajo.

Vemos que hay gente que no cumple con la prevención. Hay comerciantes, bares, que no entienden. Como en algunos barrios,que juegan al fútbol, no usan el tapaboca, no están distanciados, a pesar de los esfuerzos realizados.

Hizo un aparte, sobre el pago de tasas y red vial, haciendo un llamamiento de abonarlos, tenemos que comprar maquinarias y un camión para los caminos rurales.

Escucha la entrevista de Alessandro