Secretaria de seguridad ABIGEATO:

Denuncio ESTEBAN PLAZIBAT que fecha 02 del cte mes y año constato en campo que posee en el cuartel V de este partido un faltante de un animal vacuno de 370 kgms aproximadamente, raza Hereford.

– En el lugar se pudo apreciar la existencia de la cabeza del animal no así el resto del mismo, de un relevamiento realizado por el C.P.R. SALTO, quien interviene en el caso, no se constatan violencia en tranquera u alambrados.- El predio no pòsee cuidador, camaras de seguridad ni alarmas.- Como consecuencia de lo narrado se instruyen ACTUACIONES JUDICIALES bajo la caratula que se menciona en el epigrafe intervención FISCALIA NRO 6 de MERCEDES.- Las tareas de investigación por razones jurisdiccionales están a cargo del COMANDO PREVENCIÓN RURAL .-