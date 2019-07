Un año de gestion de Marcelo Byrne secretario interino de seguridad

El Secretario Interino de seguridad de la Municipalidad de Salto cumplió un año de gestión y envió una carta a los medios:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con la finalidad de hacerles saber que hoy hace un año acepte la propuesta del Señor Intendente Municipal, para asumir el cargo de SECRETARIO DE SEGURIDAD de esta ciudad.- Al igual que desde el primer dia, pregono y sigo por la senda de la transparencia y credibilidad para tan importante funcion me han asignado.- Los objetivos que me he trazado se van cumpliendo progresivamente en pos de brindarle al ciudadano de mi querida ciudad algo tan preciado como lo son la SEGURIDAD Y EL BIENESTAR.

– Desde el primer dia siempre fue mi objetivo devolver a esta ciudad, al menos algo de lo que me dio, crianza, consejos,educación y formación, para lo que hoy estoy dispuesto hacer.-

Lejos de obtener rédito de mis palabras, quiero agradecerles a ustedes por ser prudentes, reservados, veraces y fundamentalmente humanos a la hora de dar una noticia a la comunidad, ya que sino fuera por sus roles de COMUNICADORES SOCIALES las noticias ya sean buenas o malas no llegarían a la ciudadanía, que tanto necesita saber que hacemos cada uno de nosotros en defensa de sus derechos y por sobre todo sus obligaciones.- Seguiré por el largo y escarpido camino que decidí tomar y espero cumplir con las expectativas que han puesto en mi, ya sea el ejecutivo municipal, otras dependencias descentralizadas del gobierno y quienes de manera directa o indirecta me apoyan dia a dia.- Muchas gracias por todo.- un fuerte abrazo,

MARCELO.S.D.BYRNE- SECRETARIO DE SEGURIDAD INTERINO- MUNICIPALIDAD DE SALTO