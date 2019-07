Lorena Coroli Estética y Spa en Salto

De la mano de la gran experta en belleza y tratamientos estéticos desembarcó en Salto hace ya un tiempo, Lorena Coroli. Pudimos dialogar con ella de manera exclusiva sobre los últimos avances y novedades que tiene para brindarnos.

Escucha la entrevista:

Con 20 años de trayectoria en el rubro y una atención totalmente personalizada, Lorena brinda los últimos y más efectivos tratamientos estéticos para rejuvenecimiento o modelado corporal.

Cómo ella misma lo define, ama ésta profesión a la que se dedica plenamente. Nos contó acerca de lo que existe hoy en cuanto a belleza se refiere y los tratamientos que trae exclusivamente a Salto.

Por ejemplo HIFU FACIAL, es un Rejuvenecedor de última tecnología.

Es un tratamiento que consiste en la aplicación de ultrasonido (vibraciones a una frecuencia superior a las audibles) para destruir algunas células. Ésto se produce a través de una alta temperatura y no daña los tejidos colindantes.

– Un ultrasonido de alta frecuencia focalizado.

– Tensa la piel, brinda EFECTO LIFTING.

– Mejora la elasticidad de la piel. Cierra poros dilatados.

–Deja la piel lozana brindando una tonicidad nunca antes lograda con otros tratamientos.

– Restablece el contorno del rostro. Levanta cejas, frente, mejillas y línea de la mandíbula.

Otras de las propuestas es:

DEPILACIÓN DEFINITIVA IPL LÁSER EN FRÍO

Se trata de una tecnología diseñada para la eliminación del vello, que está obteniendo un éxito arrollador.

El sistema combina la tecnología láser y los beneficios del sistema de luz pulsante para lograr resultados sin dolor.

Es un gran avance en la eliminación permanente del pelo con fototerapia (tecnología de luz) y más agradable que con los sistemas convencionales.

Adecuado para todo tipo de piel, incluso fototipos oscuros. A diferencia de otros sistemas utilizados, éste se puede realizar todo el año sin tener que esconderse del sol.

Otra de las vedettes que no anunció la especialista es LA CRIOLIPOLISIS

Se trata de un sistema totalmente novedoso, que con tan sólo 6 aplicaciones anuales, permite reducir grasa de forma natural, sin dolor ni riesgos y con resultados progresivos y notables.

No requiere tiempo de recuperación posterior como otros tratamientos invasivos. Se trata del mejor tratamiento para terminar con la adiposidad localizada en piernas, abdomen y brazos. Destruye las células adiposas, eliminándolas de forma natural. ¡Se realiza una sola vez al mes! , con resultados visibles desde la primer sesión.

No se vuelve a recuperar el volumen de grasa localizada en la zona tratada, se pueden trabajar hasta 3 zonas en simultáneo durante la misma sesión. Es un tratamiento no invasivo, indoloro y que no requiere anestesia.

Lorena nos comentó también que la imagen, el vernos bien y sentirnos más a gusto con nosotros mismos no es sólo cosa de mujeres. Está abriendo el espacio para hombres para hacer HIFU y DEPILACIONES entre otras opciones.

Todos los tratamientos que nos detalló, llegan a nuestra ciudad 2 veces al mes y hay excelentes promociones para cada uno de ellos.

Para conocer más sobre los beneficios, promociones, formas de pago o cualquier consulta que quieran realizar, muy gentilmente Lorena nos brindó sus líneas de contacto directo.

Por whatsapp al 11-3650-1594

Mail: corolilorena@gmail.com

En Salto, Libertad 136. Espacio Patricia Gómez.

Lorena Coroli Centro de Estética y Spa: Dr. Melo 3192 – Lanús Oeste.

En Chacabuco: Alte. Brown 50 Hotel Postal y en 12 de Febrero 9.