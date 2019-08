Excelente participación de Creando Sueños patin del Centro Cultura Miguel Tapia en Córdoba

Este año en la pista se desarrollaron las siguientes disciplinas: Libre, Free, Precisión, Dúo, Show y Cuartetos. Por otra parte dicho evento fue declarado este año de Interés Municipal ya que el mismo viene teniendo un crecimiento exponencial año a año y contribuye al desarrollo de la vida y práctica de hábitos saludables.

El Centro Cultural Miguel Tapia participo con excelentes resultados El grupo de Creando Sueños Patín termino con muchas medallas en las diferentes presentaciones.

Categoría iniciación 4y5 años

Pagani emilia 5to puesto

Scalzo Isabella 1er puesto

Categoría 4ta c Junior

Rocio villalba 5to puesto Categoria iniciación 6 años

Radicich Valentina 4to puesto.

Categoría iniciación 8y9 años

Ortiz Leticia 3er puesto

Martín Estefanía 5to puesto

Categoría formativa 11 y 12 años

Kiara Vita 1er puesto

Categoría formativa 10 años

Jazmin Castro 4to puesto

Categoría formativa infantil

Bianca fuentes 1er puesto

Categoría principiantes

Caratan jelena 6to puesto.

Categoria 5ta c infantil

Malena sampo 3er puesto

Categoría 4ta c infantil

Candela columbaro 8vo puesto

Categoría 4ta c masculinos 10 años

Matias vasquez 1er puesto

Categoría 5ta c 12 y 13 años

Alma pagliaricci 1er puesto

Categoría 4ta c mayores

Miranda villalba 1er puesto

Categoría 4ta c cadetes

Candela Gomez 4to puesto

Disciplina free dance

Caratan jelena 1er puesto

Fuentes Bianca 1er puesto

Vita kiara 2do puesto

Sampo malena 1er puesto

Vasquez Matias primer puesto

Pagliaricci Alma 4to puesto

Candela Columbaro 3er puesto