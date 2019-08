Servicio de licencia de conducir con buen Buen funcionamiento

Estuvimos con Pamela Sueldo jefa de Licencia de conducir, nos introdujo en el tema del funcionamiento del área, desde la instalación de la sala de impresión de licencias.

Escucha lo que dijo

Sueldo explico que la impresión es un servicio muy importante ya que agiliza el trámite, la renovación de este servicio comenzó con el pedido de turnos On line, la jefa de área comento que ya en ese momento hizo que las personas no tengan que esperar tanto, sea más rápido y no se junte tantas personas esperando.

En otro ordenes hablo del compromiso de las áreas, transito, medico, para trabajar en conjunto en beneficio de los ciudadanos.

Así mismo hay coordinación entre transito quienes dan las charlas, toman los exámenes , de las personas que sacan por primera vez la licencia.

Recordando que los jóvenes de 16 y 17 años deben tener un permiso de los padres bajo escribano.

Hoy en día la persona que necesita renovar o sacar la licencia es un trámite en estos momentos mas fácil