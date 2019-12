Jorgelina Acevedo, balance de se presidencia en el HCD

Escucha lo que dijo:

En Tardes Informales estuvo la Dra. Jorgelina Acevedo Presidenta del HCD, que deja el 10 de diciembre la presidencia y vuelve a la banca.

La presidente hablo del consenso, del trabajo en comisiones, y también del próximo concejo que se viene, viendo que va a quedar dos bloques, aunque con varias líneas políticas.

Acevedo, agradeció el respeto en el recinto y en las comisiones.

Sobre los enfrentamientos con el Intendente manifestó, que “él se enfrentó conmigo”, “siempre tuve una buena relación y luego tuvo una frase que no la esperaba, yo no era candidata, no era necesaria esa expresión que tuvo en contra mía” expreso Jorgelina Acevedo.

“Las campañas se hacen con propuestas, no descalificando a la oposición “declaró

Desde la banca a partir del 10 de diciembre, la actual presidenta del legislativo, quiere acompañar a los barrios, en pequeñas cosas que hacen a la vida cotidiana, las localidades, y hacer hincapié sobre violencias de género, algunas ordenanzas que se aprobaron y no están puestas en vigencias y aclaro que con respeto al refugio de la mujer, ella misma viajo a La Plata y comprobó que no hay posibilidad hasta el momento.