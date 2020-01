Informe policial: Hurto, Resistencia a la autoridad, accidente son las caratulas policiales en este fin de semana

HURTO DE MOTOCICLETA

04/01/20

Se recepciona denuncia penal a un vecino de 25 años, quien entre las 00 horas y las 08:00 horas del dia de la fecha, dejo estacionada sin medidas de seguridad, su motocicleta marca Guerrero Trip 110 cc., color roja, en la vereda del domicilio de calle Profesor Montes al 200, y al momento de ir a buscarla constato que malvivientes se la sustrajeron.- Se labran actuaciones con intervención de la fiscalía Nº 3 de Mercedes. –

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO

05/01/20

En el de hoy siendo aproximadamente las 05:30 horas, personal policial procedió a la aprehensión de un menor de 15 años, quien instantes antes, no acató la orden policial de detenerse mientras circulaba en una motocicleta y se da a la fuga, iniciándose una persecución por las calles de la ciudad y finalizando en una vivienda ubicada en calle Venezuela al 500, donde el menor ingreso sin el consentimiento del morador. Se procedio a la incautación del moto vehículo en el que se transportaba el menor. Se labran actuaciones con intervención de la fiscalia N° 8 de Mercedes.-

ACCIDENTE DE TRANSITO

04/01/2020

Hoy siendo las 15.50 horas se toma conocimiento de un accidente de tránsito originado en calle Alsina y Pueyrredón entre una motocicleta Guerrero Trip 110 cc, conducida por un vecino mayor de edad, y un automóvil marca Citroën C3 Aircross, color negro, conducido por un hombre mayor de edad, oriundo de la localidad de Sáenz Peña, Partido 3 de Febrero. Producto del impacto conductor de la motocicleta no sufrió lesiones de consideración, no instando a la acción penal; motivos por los cuales no se labran actuaciones judiciales. Ambos conductores intercambian datos para sus respectivos seguros.-