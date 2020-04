En Chacabuco la situación está controlada.

Así lo informó el Dr. Mariano Frassa, Director, Director del Hospital Ntra. Sra. Del Carmen en diálogo exclusivo con nuestro medio.

El Dr. Frassa nos brindó un amplio panorama acerca de como se está trabajando, con que equipamiento y como está preparada la vecina ciudad en el marco del Aislamiento Social y Obligatorio por la Pandemia de Coronavirus.

“Por el momento no hay circulación viral, se han hecho los análisis correspondientes a 9 ciudadanos, de los cuales 8 han dado resultado negativo y uno está en proceso, que se estima también será negativo al igual que los casos anteriores, ya que no está la epidemiología de viaje a los países vecinos, ni siquiera al Gran Buenos Aires o Capital Federal, por lo que somos muy optimistas”, aseguró el Director del Nosocomio.

En cuanto a los controles que se hacen en la ciudad, recalcó la importancia del compromiso asumido por los propios vecinos al respetar y cumplir con el aislamiento en cada uno de sus hogares en pos de llevar tranquilidad y del trabajo que llevan adelante las autoridades.

“Nosotros corremos con la gran ventaja de que nuestro Intendente es médico (El Dr. Víctor Aiola), quien entiende muy bien de que se trata esto y comprende las directivas que se implementan desde el Ministerio de Salud. La idea nuestra y del Comité de Crisis del Municipio era cerrarse, aislarse como ciudadanos y también como ciudad controlando de manera exhaustiva la temperatura, las migraciones hacia la ciudad y también todos aquellos casos de pacientes que habían viajado a una ciudad o país con circulación viral”, enfatizó el Dr. Frassa.

En cuanto a éste último punto recalcó que a esas personas se les realizó un control y seguimiento muy estricto, y para quienes violaban la cuarentena se iniciaron las acciones penales correspondientes. “Sabemos que suena un poco antipático, pero hay ciudadanos que aún hoy no entienden la gravedad del tema, no toman conciencia, que no lo hacen a propósito y asumen riegos no sólo propios sino también a la salud pública no sólo de Chacabuco, sino también de la Provincia de Buenos Aires”, resaltó.

En espera del posible pico de la pandemia, al ser consultado como está preparado el Hospital Ntra. Sra. Del Carmen, nos informó que ya contaba de antemano con sus guardias divididas, la pediátrica de la de adultos, tal como lo había recomendado el Ministerio. También cuentan con un sistema nuevo de emergencia con “Triage” de color rojo, amarillo y verde, dependiendo la gravedad del tema, con 3 médicos de guardia externa.

En cuanto a las guardias pediátricas y de adultos, además se solicitó 2 caminos, uno que sea para pacientes con catarro en vía aérea superior o inferior, síntomas respiratorios y fiebre, por un lado y los que no tienen síntomas respiratorios y fiebre por el otro.

También el nosocomio tiene una tercera ala recientemente inaugurada con 37 camas, que será destinado a pacientes con COVID-19 o con neumonías, que requieran internación y síndromes febriles.

Además en el pasillo del ala donde estarían las visitas se montó un consultorio de Triage. Se trata de una clasificación de los febriles o con síntomas respiratorios. Los pacientes leves se van a su casa, con las medidas biológicas correspondientes de aislamiento para no afectar al resto de los integrantes de la familia, y sino son derivados a un nuevo sector de la ciudad habilitado, donde se montó un hospital de baja complejidad destinado a estas personas.

En cuanto a los pacientes de riesgo medio, serán internados en ésta nueva ala recientemente inaugurada y para el paciente de terapia intensiva será íntegramente destinada a los pacientes con COVID-19 y los infartados o que no son diagnosticados con esta pandemia, tampoco son febriles o no son neumonía bilaterales van al área roja o amarilla de la nueva guardia, que conecta con respiradores, conectores multiparamétricos y todo lo que debe tener un paciente ante ésta situación.

“Estamos bien preparados, tratando de ganar tiempo con éste aislamiento, medida fundamental, junto al sacrificio de la gente de tomar conciencia y quedarse en casa, nos vamos ordenando, preparándonos y estructurándonos para cuando, si ocurre, o si viniera, que uno espera que pudiera llegar, debemos dar contención y no colapsar como sistema hospitalario. Ese es el objetivo de todo”, categorizó el Director del Hospital Ntra. Sra. Del Carmen.

Y continuó, “en cuanto a lo que ocurrió en países como España, Italia, EEUU, Brasil y Ecuador, nos puede pasar a la ciudad, Salto o Chacabuco, porque no hay sistema de salud que soporte esta pandemia. Lo que llega al hospital es un número de casos que colapsa cualquier sistema de salud… Obviamente, nosotros, aquí estamos preparados al igual que ustedes. Contamos con respiradores, material no sólo técnico y edilicio sino también recurso humano, pero en líneas generales es fundamental el aislamiento, porque si la gente no cumple, no hay sistema de salud, ni clínica, por más renombre que tenga, ni hospital que pueda dar abasto con la cantidad de enfermos que en tan poco tiempo nos da éste Coronavirus”, recalcó enfáticamente.

Por último también hizo mención al alto acatamiento de los vecinos a permanecer en sus hogares, fundamentalmente a partir de las 18 horas, cuando toca la sirena de bomberos. Aseguró que prácticamente la ciudad queda vacía. Hay muy poca circulación de vehículos.

“Tenemos que seguir sosteniéndolo, porque es muy difícil el aislamiento, aumenta la ansiedad entorno a la familia, no hay actividades para hacer, el encierro los pone en situación de crisis a los seres humanos, pero entre todos debemos tener la responsabilidad comunitaria, individual y familiar de cuidarnos, por lo que en Chacabuco, se ve en las calles prácticamente sólo al personal autorizado a circular”, culminó el Dr. Mariano Frassa, Director del Hospital Municipal Nuestra Sra. Del Carmen.

Escucha lo que dijo el Dr. Frassa

TARDES INFORMALES Hablamos con el Dr. Mariano Frassa Director del Hospital Municipal Ntra. Sra. del Carmen de Chacabuco.Fm Ciudad 88.5www.saltoenred.com.ar Gepostet von Saltoenred am Dienstag, 7. April 2020

Karina Olloco – @kari_olloco

Para www.saltoenred.com.ar

FM Ciudad 88.5 – “Tardes Informales”