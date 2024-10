GAHAN PREOCUPADA POR ROBOS MENORES

La comunidad de Gahan, conocida por su habitual tranquilidad, se encuentra en alerta tras una serie de robos menores que han generado preocupación entre sus habitantes. Algunos vecinos se comunicaron con Salto en Red para expresar su inquietud por los recientes episodios delictivos, que, aunque de pequeña magnitud, los han movilizado a tomar medidas preventivas y reforzar la vigilancia en sus propiedades.

En diálogo con las autoridades de la Comisaría de Patrulla Rural, se confirmó que se está investigando un reciente incidente en una vivienda deshabitada, donde personas no identificadas ingresaron, causando daños en un mueble y llevándose algunos objetos de bajo valor. Si bien no se trata de un robo de gran impacto, el hecho ha puesto en alerta a la comunidad de Gahan, que no está acostumbrada a estos episodios y teme que puedan repetirse.

La Patrulla Rural asegura estar trabajando activamente en el caso y se comprometió a aumentar la vigilancia en la zona. Entretanto, vecinos y autoridades locales unen esfuerzos para prevenir nuevos hechos y conservar la tranquilidad que caracteriza a esta pequeña localidad.