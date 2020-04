Acondicionan el Hospital Local para los próximos meses

Todos los recursos económicos, humanos y nuestras energías están puestas en cuidarte.

Las autoridades locales de salud junto al ejecutivo municipal planificaron nuevos espacios y sectores de aislamiento en nuestro hospital.

La atención pediátrica tendrá su ingreso por calle Bernardino Esperanza y luego cada paciente será derivado a distintas salas de espera, de acuerdo a su estado febril o afébril.

La atención para adultos (con estado fébril) será por calle Libertad.

Con respecto a pacientes adultos que no tengan síntomas fébriles serán atendidos en el sanatorio móvil ubicado sobre calle Olavarría con un sector para sala de espera y otro para enfermería.



En el espacio dónde previamente funcionaban los consultorios externos se están acondicionando 15 camas para posibles internaciones de pacientes con Covid-19. De esta manera se encontrarían aislados, cumpliendo con las medidas de prevención y cuidado.

Para personas que presenten Covid-19 pero que no necesiten internación, y que por diferentes motivos no puedan realizar el aislamiento en su domicilio, podrán permanecer en el complejo Sol del Río (Ex Adoss), con capacidad para 30 personas.

Terapia intensiva cuenta con 5 camas, y a la brevedad se adicionarán 3 más, con los insumos indispensables.