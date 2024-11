EL MUNICIPIO RECIBIÓ A LOS MEDALLISTAS DE LOS JUEGOS BONAERENSES

Anoche se recibió a los participantes saltenses en los Juegos Bonaerenses. Estuvieron presentes felicitando a la delegación el intendente municipal, Ricardo Alessandro, el secretario general, Camilo Alessandro, y otros funcionarios municipales. ¡Felicidades a los ganadores y a toda la delegación!

Medallero Juegos Bonaerenses

Medallas de Oro:

– JULIAN GRASSELLI: Salto en largo SUB 14

– PRISCILA GUTIERREZ: Natación PCD 25 mts espalda

– LUISANA ROCHA: Atletismo velocidad PCD 100 mts motor

– GIMNASIO CRECER: Gimnasia artística SUB 15 NIVEL 2

– FÚTBOL PCD

Medallas de Plata:

– GYMNASIEM: Gimnasia artística SUB 18

– GIMNASIO CRECER: Gimnasia artística SUB 15 NIVEL 1

– GIMNASIO CRECER: Gimnasia artística SUB 12 nivel 2

– VOLEY SALTO SUB 15

Medallas de Bronce:

– NICOLAS BANEGAS: Salto en largo intelectual C

– GIMNASIOS CRECER: Gimnasia artística SUB 12 nivel 1

Distinción

Olivia Larroude Lloret, mejor actriz en Teatro, con la obra Yrrita, de Mercedes Lloret.

El municipio agradeció el esfuerzo y dedicación de todos los participantes. Estos logros no solo representan medallas, sino el trabajo incansable de deportistas y artistas que dejaron todo en cada competencia