EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLEVA EL NOMBRE «SALVADOR «

En una emotiva sesión del Concejo Deliberante de Salto, anoche se aprobó con un cambio de orden la imposición del nombre «Salvador» al Centro de Desarrollo Infantil ubicado en el barrio homónimo. Este centro, que se encuentra en la intersección de Virgen Pompeya y Bolivia, es más que un simple espacio para la infancia; es un lugar cargado de significados y trabajo, pues el terreno fue donado a la municipalidad por el sindicato de la alimentación, en un gesto de compromiso con el desarrollo de los niños del barrio.

La elección del nombre no es casual. Salvador, un pequeño del barrio, falleció recientemente en circunstancias que conmocionaron a toda la comunidad. Su pérdida es una herida abierta, y este gesto busca mantener vivo su recuerdo, un nombre que, además, tiene profundas connotaciones religiosas y de esperanza.

Julian Ainora, Pte. del cuerpo legislativo, que defendió el anteproyecto presentado por el Ejecutivo, destacó la importancia de este acto simbólico. Respaldada por el secretario general Camilo Alessandro,Ainora subrayó la necesidad de reconocer a aquellos que forman parte de la historia del barrio, sobre todo cuando sus vidas, aunque breves, dejan una huella tan significativa.

El acto también contó con la participación de la concejal Claudia Vidal, quien no pudo evitar que la emoción la embarga al recordar a Salvador. Pero fue la intervención de la mamá de Salvador, Silvina Scacheri, la que conmovió a todos los presentes.

Con lágrimas en los ojos, expresó su profundo agradecimiento a los concejales y al Ejecutivo por esta muestra de cariño y respeto hacia su hijo. Además, destacó la importancia de los espacios educativos y culturales en el desarrollo de los más pequeños, mencionando la Escuela de Música Municipal, la Escuela Nº 6 y otros centros que son pilares fundamentales en la formación de los niños.

Hoy, el Centro de Desarrollo Infantil del barrio Salvador no solo lleva un nombre, sino que simboliza la memoria de un niño que, aunque partió demasiado pronto, seguirá siendo parte de la comunidad-.