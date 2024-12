El HCD solicita al Intendente integrar a Salto en el Operativo Sol a Sol

En la última sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Salto, se aprobó por unanimidad una ordenanza para solicitar la inclusión del municipio dentro del Operativo Sol a Sol, programa de seguridad desplegado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires durante la temporada estival. Este operativo abarca acciones de prevención en los principales destinos turísticos bonaerenses.

La propuesta, que contó con el respaldo de todos los bloques, busca fortalecer la seguridad en zonas de alta concentración turística, como el Balneario Municipal, plazas y parques recreativos. También contempla la colocación de cartelería informativa en puntos estratégicos y la realización de campañas de comunicación para que la población y los visitantes conozcan los servicios disponibles.

El concejal López Rondó (Juntos) subrayó la importancia de sumar efectivos al municipio durante la temporada de verano:

«Sabemos que los efectivos que participan en el Operativo Sol cobran un plus que incentiva su permanencia en las localidades adheridas. Es fundamental que esto no implique la ausencia de los efectivos locales, sino que se sumen fuerzas externas para reforzar la seguridad, especialmente en áreas turísticas como el Balneario Municipal. Todo lo que abunda no daña.»

Por su parte, la concejal oficialista Carolina Sol Rodríguez respaldó el proyecto y destacó los esfuerzos previos del Ejecutivo Municipal para integrar el programa:

«El intendente ya ha realizado la solicitud formal al Ministerio de Seguridad para que Salto vuelva a ser incluido en el Operativo Sol este verano. El año pasado formamos parte, y este año buscamos lo mismo, porque la seguridad es un tema que nos ocupa y preocupa a todos. Actualmente, el Partido de Salto cuenta con solo 56 efectivos policiales para toda su jurisdicción, una cifra insuficiente para las demandas de la comunidad.»

Rodríguez también hizo hincapié en la necesidad de acciones permanentes:

«Además de este operativo temporal, necesitamos una base operativa fija en nuestro distrito y reforzar nuestra fuerza policial con programas como la Fuerza Barrial de Acercamiento, que trabaja en los barrios abordando tanto el delito como los problemas de violencia familiar y de género.»

Refuerzo de la seguridad en puntos turísticos clave.

Campañas de comunicación sobre los servicios de seguridad y asistencia disponibles.

Colocación de cartelería en lugares estratégicos con información de contacto de emergencia.

El proyecto refleja la importancia de trabajar en conjunto entre los distintos niveles de gobierno para garantizar la seguridad durante el verano. Mientras se espera la respuesta del Ministerio de Seguridad, los concejales y el Ejecutivo local reafirman su compromiso de gestionar más recursos para proteger a vecinos y visitantes.

Con el Operativo Sol a Sol, Salto busca no solo brindar tranquilidad a quienes disfrutan de sus espacios recreativos, sino también fortalecer el vínculo entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.