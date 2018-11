Matias Kelly Un mundo laboral que está cambiando…

foto Crédito: Hernán Zenteno

Matias Kelly secretario de economía del Ministerio de Desarrollo Humano de la Nación, Saltense, siempre se recuerda su infancia en nuestra ciudad. En charla con nuestra producción recordó sus días como Scouts en el Grapo San Juan Bautista.

Kelly estuvo en nuestra ciudad en recorrida por la Planta de Residuos Urbanos ya que trabaja firmemente en un cambio en el sistema laboral, hace tiempo que envió a esta planta una Cortadora trituradora para el corte y reciclaje de plásticos, PET y botellas, muy necesaria.

Según Kelly estamos en una transición y por lo tanto Hay que ser cuidadoso con las evaluaciones que se hagan aquí hizo hincapié en los números y además estamos viendo que se trata de un nuevo mundo laboral que es más inclusivo y no puede ser el empleo más variable resultante de un proceso de sustentabilidad sino parte del mismo proceso.

La clave en que se pone en el centro actividad, la ganancia el resto ajusta en función de eso el nuevo mercado de empleo sustentable pone a la persona en el centro y todo se mueve en función de eso, hay una nueva economía que pone a la persona como eje.

Matías Kelly apuntó nuevamente a esto que el mundo laboral va cambiando de tal forma que van a existir carreras que en estos momentos no las tenemos en cuenta.

El Secretario de economía del Ministerio de Desarrollo Humano expresó, cambia, el mundo laboral va cambiando y es interesante el futuro que se perfila como pueden ser las cooperativas como la cooperativa en la planta de residuos y Salto donde el reciclaje marca otras sub actividades, las pequeñas, Pymes …

También dejó en claro que se quiere acompañar a cada uno según lo que necesite , muchas veces los programas cuando son universales tratan a todos por igual y está bueno poner la mirada en qué necesita cada persona y trabajar por su autonomía, alguien necesitará acompañamiento al estado con alguna contraprestación y otros podrá formar una cooperativa con compañeros con unicidad productiva y autonomía en términos amplios tenemos un equipo de personas trabajando en diversos conceptos de éxito en ese sentido.