Rotary Club se inauguro un club satélite en Ines Indart

Rotary Club Salto viviò en la noche del 3 de diciembre una jornada inolvidable: la oficialización del Club Satélite Rotry Club Salto- Inés Indart, con la presencia, y luego la palabra del ex presidente de R.I. Luis Vicente Giay y su esposa y ex vice presidente de R.I. Celia,de dos ex gobernadores de Distrito Héctor Quinteiro y Osvaldo Lazzatti, del Gobernador, Horacio Mollo y su esposa, María del Carmen, de presidentes y delegaciones de Arrecifes, Chacabuco y Rojas, de autoridades e instituciones de Inés Indart. “hoy puede ser un gran día” fueron las palabras con que la locutora inició la parte central del acto, y sin lugar a dudas lo fue.

Gracias, a la gente de Inés Indart, que se suma a la cruzada de “Dar de sí, antes de pensar en sí”. Ayer, hoy y mañana serán grandes días cuando trabajemos para el bienestar del otro, que junto a cada uno, constituyen el nosotros de nuestra comunidad, de nuestro país y del mundo.