Marcelo Byrne Sec. de seguridad “Los padres no le dedicamos tiempo a los hijos, no los escuchamos “

El miércoles estuvo en Tardes Informales por FM Ciudad 88.5 el comisario mayor retirado Marcelo Byrne responsable interino de la Secretaría de Seguridad de la municipalidad de Salto.

En esta ocasión el primer tema a tratar fue lo acontecido con una vecina con el llamado cuento El tío. Ya dimos referencia en otra oportunidad, Byrne destacó la labor en conjunto que se está realizando con todos los entes que tienen que ver con la seguridad, estamos hablando de fiscalía, monitoreo comisaría, tránsito volvió a recalcar esta situación con las personas mayores que viven solas y si bien estuvieron trabajando con este tema siempre es bueno recordar qué las persona Mayores Hay que hablarle sobre esas llamadas telefónicas. Y estar atentas

• En otro punto de la entrevista el secretario de seguridad explicó el hecho de las fiestas, del herido en la costanera, confirma que todavía se está trabajando en la investigación, algunos declararon pero todavía nadie identificó al agresor.

• Hizo un correlato de lo acontecido rápidamente el tema pasó a dialogar de la sociedad, de los jóvenes, Byrne manifestó desde el estado, desde la secretaría se trata de dialogar de hablar y no hay respuestas de parte de la sociedad .Los chicos salen a de 13 , 14 años son chicos para estar en la calle hasta altas horas, no estan preparados para eso, estamos hablando de volver a su hogar a las 9, 10 de la mañana y de la forma en que vuelven. Los padres deben ver esa situación

• Es entendible los padres trabajan, los celulares están permanentemente activos no hay diálogo entre los padres y los hijos y las entidades intermedias están denigradas, la educación, las costumbres, todo esto hace a que existan los problemas que tenemos en la sociedad.

• Sobre el proyecto de cambio de edad en la imputabilidad de los menores manifestó que él cree que no cambia el delito con la edad .

• Sobre el foro de seguridad explicó que falto la persona que representaba al ejecutivo y que él de saber con antelación se hubiera instruido de las posibles circunstancias, además es Secretario interino…agrego que en el foro se está trabajando bien. La fecha se pasó al 23 de enero.

• En cuanto al trabajo que lleva adelante agradeció al Intendente Alessandro y la forma de trabajo que se logro