Miguel Tapia los trabajadores de la carne ahora saben sus derechos

El domingo en la sede del Sindicato de la Carne se realizó una cena de festejo por su día con más de 800 trabajadores.

Hablamos con el Secretario Gremial Miguel Tapia

Nos dijo: el día del trabajador y la cena la verdad fue increíble la cantidad de gente, yo siempre dije que el valor actual que tiene nuestro trabajadores, es el que tienen que tener, me siento orgulloso, hace 16 años los trabajadores no sabía ni siquiera sus derechos, no sabía ni siquiera para que existía el sindicato no sabían los trabajadores en lo que es una tarea en la Federación de la carne

Escucha lo que dijo Tapia.

Y siguió, hablando el Secretario gremial “un día me dolió muchísimo que un empresario me dijo que los trabajadores no tienen el valor intelectual que tienen que tener y ese día redoble fuerzas, porque yo no quise escuchar nunca más esa palabra de un empresario.

Tapia entre saludos, aplausos, silencio y sorteos festejo el día de trabajador de la carne.