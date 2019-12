Orgullo en Salto ahora y siempre!!!

Parque Tobin se tornó con un Clima de fiesta y alegría , el escenario, preparado para recibir a todas las bandas que estaban anunciadas.

“Por un país sin violencia institucional ni religiosa. Basta de crímenes de odio”, los organizadores de la comisión organizadora comenzaron a ver con alegría, la participación de todos los que decidieron decir si, a este primer encuentro.

Musica Baile y la convicción de la construcción de una Argentina con más derechos, en la que reinen el amor y la igualdad. La idea es construir una Argentina para todos, todas y todes. #Orgullo”.algunos lo expresaban a simple vista

Después e las 21 se marchó hacia la Plaza San Martin luego de todos los espectáculos, programados, de bailes, tranquilos con algunos cánticos llegaron al centro de la ciudad y leyeron el Manifiesto:

MANIFIESTO ORGULLO SALTO 14/12/2019

Orgullo Salto es una organización inclusiva, apartidaria que nació el 11 de noviembre del corriente año por la necesidad de que haya una colectiva que luche y vele por los derechos de las personas Gays, Lesbianas, Trans, Intersex, Queer, Bisexuales, Demisexuales y demás disidencias de nuestra ciudad. Creemos que es de gran importancia la organización de ésta marcha para visibilizarnos y que toda la comunidad sepa que está bien ser quienes somos y amar de la forma que nos parezca, que se sepa que no estás sole y que unides somos más.

La Primera Marcha del Orgullo en Salto es una celebración de ser quienes somos, como también es un acto de lucha y resistencia. En el primer semestre de 2019 el observatorio de crímenes de odio ha registrado 68 crímenes de odio en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia. Del total de las personas de la comunidad LGBT víctimas de crímenes de odio registradas, el 56% de los casos corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros), en segundo lugar, con el 31% se encuentran los varones gays cis, en tercer lugar, con el 7% de los casos le siguen las lesbianas y por último con el 6% los varones trans. Haciendo mención a esto no podemos dejar de nombrar el aberrante hecho ocurrido El pasado 1ro de diciembre a Pablo Fullana Borsato, arquitecto, militante de la diversidad sexual y artista que llevaba a cabo el proyecto Museo a Cielo Abierto, lo mataron en la localidad bonaerense de Colón. Lo encontraron en su casa, con los pantalones bajos y con varias puñaladas en el cuerpo. En la mayoría de las ciudades del interior de Buenos Aires no existe una defensoría LGBTIQ+ y las fiscalías no están aplicando la perspectiva de género, por lo cual pedimos justicia por Pablo, por las compañeras trans y les demás compañeres violentados de la comunidad.

Desde OSa pedimos:

– Basta de crímenes de odio, permiso para crear una defensoría LGBTIQ+ en Salto

– Aplicación no binaria de la ESI (Educación Sexual Integral) para empoderarnos a través del conocimiento.

– Nada sobre nosotres SIN nosotres: Que la comunidad sea parte de las políticas y medidas necesarias para terminar con el odio y la estigmatización.

– Basta de faltantes de medicación y reactivos para el HIV y basta de faltantes de hormonas para la comunidad trans.

– El reconocimiento del Aborto para cuerpos gestantes como una cuestión de Salud Pública, Educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para no Abortar y Aborto Seguro y Gratuito para no morir.

– Separación de la Iglesia y el Estado. Que la Iglesia deje de poner sus rosarios en nuestros genitales.

– Juicio y castigo a los curas, pastores y sacerdotes pedófilos. Se estima que hay más de 100 curas pedófilos en Argentina.

– Nueva ley de VIH, Hepatitis e ITS. Que declara de interés público y nacional la respuesta integral a las infecciones por VIH/Sida, hepatitis virales e ITS e incluye en el marco legal a otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) que se registran en aumento.

– Protección social e inclusión laboral para el colectivo trans tanto en Salto como en Argentina.

– Visibilización de la comunidad Bisexual y Pansexual: ¡Ni confundides ni en transición, nosotres existimos!

– Exigimos políticas públicas para la Prevención de la discriminación, el acoso y hostigamiento a las personas de la comunidad LGBTIQ en ámbitos escolares, laborales, sociales y culturales-

– Basta de invisibilizar lxs cuerpxs disidentes del ámbito artístico y cultural. Inclusión a les artistas disidentes en las grillas de artistas locales.

¡Orgullo en Salto ahora y siempre, a los armarios no volvemos nunca más!