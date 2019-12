Arimay y Feo en FM Ciudad: análisis de los primeros momentos de este gobierno

En Tardes Informales estuvieron el DR. Daniel Arimay y Diego Feo de Juntos por el Cambio, en una primera visita después de la Asunción de las nuevas autoridades.

Pudimos pasar por varios temas, cómo el gobierno nacional con las nuevas medidas, Arimay manifestó que no pudieron escuchar todas las medidas porque es fue muy corto el tiempo. Así mismo podemos hacer un análisis rápido, ninguna medida es a favor de la producción .

Diego Feo habló sobre las medidas para los jubilados un Bono que no alcanza para todos los jubilados, sino para un sector, los que tienen la mínima .Una crítica muy fuerte fue la derogación de la ley de actualización de las jubilaciones y pensiones .

En cuanto a nuestra realidad política local, expresaron en acostumbrarse al trabajo en dos bloques recordamos que el concejo anterior tenía más diversidad de voces así y todo se pudo consensuar manifestó el edil Arimay. Continúa diciendo que ya np los va a ver, nos conocemos No creemos que vamos a tener inconvenientes las comisiones se repartieron proporcionalmente .

Daniel Arimay fue muy conciso, el diálogo se necesita para trabajar , todos saben lo que yo pienso de Camilo Alessandro y de Ricardo Alessandro fuera del ámbito municipal no hay diálogo , no me voy a sentar a tomar un café, pero sí, hablaremos de gestión de proyectos y los discutiremos.

En cuanto a una de las cuestiones de esta visita fue remarcar para juntos por el cambio, una mentira de campaña la candidatura de Cristina Patriarca una candidatura qué fue testimonial.

Finalizando la entrevista se habló sobre la planta de residuos domiciliaria donde nunca Se tomaron medidas y Hoy estamos en una situación muy complicada. Y ademas Diego Feo explico que presentamos un proyecto de declaración manifestando el rechazo al aumento de las retenciones a las exportaciones del agro mediante un decreto del PEN que se publicó el pasado sábado 14 de diciembre.

El aumento de presión impositiva sobre el sector agropecuario ataca a la actividad más dinámica e innovadora de la economía argentina y principal motor de la economía de Salto. El complejo agro industrial de Salto se verá severamente afectado por el impacto de esta medida, que verá casi extinguida la escasa rentabilidad del sector, y que redundará no sólo en menor superficie sembrada, sino también en la recurrencia al monocultivo de soja.

Creemos que no se puede seguir requiriendo mayor esfuerzos al agro del que hace para producir y generar recursos genuinos que aporta a la economía local en primer término, y a la riqueza de todo el país, ya que la producción agropecuaria es la principal exportación de la Argentina.

Invitamos también al Sr. Intendente municipal a expresarse en igual sentido, entendiendo que este tipo de medidas trascienden las pertenencias políticas o lealtades partidarias, sino que más bien se toman en detrimento del sector que en mayor medida mueve y dinamiza la la economía y el comercio de nuestra ciudad.