Comienza la campaña de prevención del dengue 2024-2025 en Salto

La Municipalidad de Salto, en conjunto con la Región Sanitaria y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ha iniciado los preparativos para la campaña de prevención del dengue correspondiente a la temporada 2024-2025. Según la Lic. Sofía Serrani, responsable de Políticas de Salud, se está trabajando de acuerdo con los lineamientos establecidos por las autoridades provinciales.

“Hace unos meses que estamos trabajando en la campaña de prevención del dengue 2024-2025, en conjunto con la Región Sanitaria y el Ministerio de Salud de la Provincia, con los lineamientos que nos van bajando. Nos sugirieron que pongamos un referente y nombramos a la doctora Sol Miccio, quien coordinará todas las acciones relacionadas con el dengue”, explicó Serrani en una entrevista reciente.

Este año, se espera una mayor cantidad de casos de dengue y con mayor gravedad, debido a la reinfección y la circulación de las cuatro cepas del virus. Serrani alertó sobre el posible aumento de casos graves: “Muchas personas que ya tuvieron dengue posiblemente se vuelvan a contagiar, y esto, según los médicos, disminuye la cantidad de plaquetas, lo que genera cuadros bastante más complejos”.

La funcionaria subrayó la importancia del compromiso ciudadano en la lucha contra el dengue. “No se pueden forzar voluntades. Si las personas no se ponen repelentes, no utilizan mosquiteros, no dan vuelta los objetos que puedan contener agua, no cortan el pasto ni limpian los terrenos, es muy difícil que el Estado pueda resolver esas cuestiones. Todo lo que hagamos siempre apuntará al compromiso ciudadano y a la prevención”.

Mañana se realizará una conferencia de prensa donde se detallarán las acciones específicas que se implementarán en el marco de esta campaña de prevención.