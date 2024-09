El Partido Justicialista de Salto reabre sus puertas con un fuerte llamado a la unidad y acción

Este sábado, el Partido Justicialista de Salto volvió a abrir sus puertas con una notable concurrencia de militantes y simpatizantes. El encuentro, liderado por el intendente, Ricardo Alessandro presidente del partido, Camilo Alessandro fue una oportunidad para trazar un camino de cara a los próximos desafíos electorales, con vistas puestas en las elecciones de 2025 y 2027.

Alessandro fue claro en su mensaje: «Tenemos por delante una elección muy dura en 2025, pero aún más difícil será la de 2027». Hizo hincapié en la importancia de la militancia activa y la necesidad de trabajar en equipo para asegurar la victoria del peronismo en las próximas contiendas electorales. «Queremos decirle a Kicillof que tiene todo nuestro apoyo para ser presidente, pero para lograrlo, debemos trabajar mucho», destacó.

El intendente también lanzó duras críticas al actual gobierno nacional, resaltando los problemas que enfrenta la población: «Nunca he visto una situación como esta en mis 72 años. Golpean a los jubilados, a las pymes, y a los trabajadores. La gente ya no puede vivir, no puede ni comer». Alessandro mencionó el cierre de más de 100 pymes y la alarmante escasez de medicamentos, señalando la reducción del número de productos disponibles en PAMI.

Camilo Alessandro enfatizó la importancia de la cooperación y la solidaridad dentro del movimiento: «Nos tenemos que defender entre nosotros y recuperar valores que pareciera que ya no existen». Hizo un llamado a los presentes a reflexionar sobre el individualismo presente en la sociedad actual, mencionando que las redes sociales alimentan esta actitud.

Mientras que Julian Ainora, invitado a decir lo suyo «El peronismo nunca se rindió y no lo vamos a hacer ahora. Tenemos que estar más unidos que nunca, salir a la calle y trabajar codo a codo con la gente. La militancia es el corazón de nuestro partido, y de esta manera vamos a seguir adelante, con la convicción de que podemos cambiar esta realidad.»

Por su parte, Julián Ainora subrayó que la única forma de enfrentar estos desafíos es a través de la unidad del peronismo, destacando la necesidad de autocrítica por los errores cometidos en la administración nacional: «Debemos reconocer nuestros propios errores, porque eso también contribuyó al surgimiento de este experimento neoliberal que hoy gobierna el país».

Además de las palabras de los líderes, el encuentro fue una oportunidad para presentar los trabajos de remodelación del local partidario, que estuvo cerrado durante meses para realizar mejoras. Se anunció que el partido estará abierto todos los sábados para recibir a los militantes y fomentar el debate preelectoral, con un enfoque en los temas que preocupan a la comunidad, como la economía y el acceso a los medicamentos.

El mensaje fue claro: el Partido Justicialista de Salto está listo para trabajar incansablemente y enfrentar los próximos desafíos, con la esperanza de recuperar el bienestar de la gente y llevar adelante un proyecto político que defienda a los más vulnerables.

