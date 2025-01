Preocupación por las picadas ilegales: el desafío de controlar motos en Salto

Durante el lanzamiento del Operativo Sol a Sol en Salto, el intendente Ricardo Alessandro y el jefe de Gabinete, Camilo Alessandro, expresaron su preocupación por el incremento de picadas ilegales en distintos puntos críticos de la ciudad y las rutas cercanas.

«Me preocupa la costanera, la ruta 191 y la ruta 32. Las carreras de motos, que llegan a involucrar entre 40 y 50 vehículos, se están incrementando, y aunque hemos logrado capturar algunas motos e identificar a 12 personas, todavía hay un sector que se muestra rebelde y es difícil de controlar», señaló Ricardo Alessandro.

El intendente destacó que algunos padres han colaborado entregando las motos de manera voluntaria, pero enfatizó que «los más rebeldes continúan con estas prácticas peligrosas, como correr acostados sobre la moto en plena ruta», lo que representa un riesgo tanto para ellos como para terceros.

Un llamado a los padres y la comunidad

Desde el municipio, se hizo un fuerte llamado a los padres para que ejerzan un mayor control sobre sus hijos y su uso de vehículos:

«Muchas veces los padres no saben lo que hacen sus hijos cuando salen de casa. Pedimos que estén más atentos, porque no queremos que suceda otro accidente grave como el que ya vivimos, donde un joven perdió una pierna. No podemos permitir una tragedia mayor», manifestó el intendente.

Esfuerzos de control y trabajo coordinado

Por su parte, Camilo Alessandro destacó que el municipio y las fuerzas de seguridad están realizando un esfuerzo constante para abordar este problema. En los últimos seis meses, se han secuestrado más de 400 vehículos, incluyendo motos que no cumplen con las normativas. «La semana pasada, por ejemplo, secuestramos siete motos que fueron identificadas mediante un trabajo de monitoreo, inspección y coordinación con la Policía Comunal. Estas motos no se devuelven a sus dueños una vez retenidas», explicó Alessandro.

Sin embargo, reconoció que muchas de estas motos provienen de localidades vecinas, lo que complica la tarea. «El sábado a la noche también secuestramos una camioneta que venía de Arrecifes, cuyo conductor se negó a realizarse el control de alcoholemia. Se le retuvo el carnet por tres meses y se le aplicó una multa de un millón y medio de pesos. Finalmente, el padre del infractor pagó la multa, pero el carnet quedó retenido».

Un problema sin soluciones mágicas

Desde el municipio, se insistió en que el abordaje de esta problemática requiere del compromiso de toda la comunidad. «No hay recetas mágicas. Si la policía, en vez de estar corriendo motos, pudiera dedicar tiempo a otras tareas de prevención, la situación sería distinta. Necesitamos la colaboración de los vecinos y los padres para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de todos», concluyó el jefe de Gabinete.

ESCUCHA LO QUE DIJO

https://www.instagram.com/reel/DEfvVIpB0rR/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==