ATE Salto contra el perseguimiento a gremios y docentes

Manuel Alessandro, Sonia Sanz de ATE, estuvieron en Tardes Informales , con varios temas , el paro sorpresivo del viernes , Manuel Alessandro explicó que se adelantó el pago del aguinaldo , un día antes, se dijo que se iba a depositar el sueldo pero no fue así el 35% de la provincia de Buenos Aires todavía no cobró.”

Sanz explicó que se depositó sólo una parte del sueldo todavía no se dieron explicaciones y el paro se levanta por que depositaron ese porcentaje del sueldo y el resto aparentemente va a ser pagado el 13 de julio.

El paro fue sorpresivo es violento para los alumnos y para los papás pero gracias a este paro sorpresivo los docentes pudimos cobrar, manifestaron los integrantes de ATE

La gobernadora cuando vio que toda la provincia de Buenos Aires le hizo paro entonces depositó los sueldos.

Alessandro también explicó que el presentismo se pagó pero hoy el auxiliar cobra entre 12 mil o 13 mil pesos.

Así mismo aclaró que los chicos no quedaron en la calle, están resguardados por los directivos.

Alessandro explicó que existe una persecución política a los gremios y a los docentes

ATE le hizo paro a Scioli le hizo paro a Cristina pero ahora la gobernadora no escucha.

Ate está creciendo los afiliados nos están acompañando manifestó Alessandro y el 8 de agosto hay elecciones en la CTA Autónoma, que depende la regional Salto, Arrecifes, Ramallo que dependen de Hugo Godoy a nivel nacional , Lescano es nuestro representante de Ramallo a nivel regional y se está trabajando. Pueden participar todas las organizaciones de la central y todos los afiliados, adheridos a una entidad o inscriptos por afiliación directa.

“En tiempos en los que el gobierno de Macri (en complicidad con los gobiernos provinciales, garantes del Pacto Fiscal y de “gobernabilidad”) recrudece las políticas neoliberales que agreden a nuestro Pueblo cotidianamente, con pérdida de derechos para toda la clase trabajadora a partir de las cesantías y suspensiones en el sector público y privado, el ajuste, los tarifazos, las paritarias con techo, la inflación y devaluación, las reformas previsional, laboral, sanitaria y educativa, la criminalización de la protesta social y ahora el retorno a los préstamos del Fondo Monetario Internacional, consideramos indispensable la unidad de todos los sectores en lucha para ponerle freno a tanta embestida. Esta unidad debe darse sin exclusiones, entre trabajadores ocupados, desocupados, subocupados, precarizados, jubilados”.

“Asistimos a un escenario donde los poderosos acumulan obscenamente cada vez más riquezas a expensas del empobrecimiento de la mayoría del Pueblo, donde las ganancias de pocos se multiplican a través de los negocios especulativos favorecidos por la política económica del gobierno de la mano de la fuga de capitales, donde la rentabilidad de las empresas transnacionales se acrecienta sobre la base de la explotación laboral, el saqueo de los bienes comunes y la contaminación ambiental. La prioridad como Trabajadores sigue siendo la defensa de los puestos de trabajo, el salario, los convenios colectivos y tantas conquistas que supimos alcanzar con años de lucha, en un mercado laboral cada vez más precarizado en particular para mujeres y jóvenes.