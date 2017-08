Repudio hacia actos políticos de Cambiemos Salto

El intendente Ricardo Alessandro llamó a conferencia de prensa , explicó algunas razones sobre un hecho que el lunes había tomado notoriedad en cuanto a un comportamiento político de la oposición .

Es que ante una llegada de un pedido del ejecutivo para que se realizará un censo en algunos barrios puntuales para que los vecinos tengan la escritura aparecieron algunas notificaciones de la gente que no estaba en su vivienda, debía acercarse al local ubicado en Buenos Aires y Ramón Franco, estamos hablando de la sede de Cambiemos, .resalto el jefe comunal.

Con mucho dolor tengo que hacerle críticas al partido gobernante, manifestó Alessandro.

Me he comunicado con el ministro de gobierno, con Anastasia Peralta Ramos y me quise comunicar con la gobernadora, por este gran mentiroso de la política que es Daniel Arimay, Así comenzó la Conf. De prensa Ricardo Alessandro.

En primer término quiero aclarar que se está realizando el censo como estaba previsto, pero quiero precisar que no puede Arimay citar a la gente para una escritura de la provincia a la sede política de Buenos Aires y Ramón Franco.

Siguiendo con el tema y cada vez más indignado,siguió explicando Alessandro “ Por lo tanto hicimos la denuncia los medios locales como lo estamos haciendo en los medios nacionales provocando la indignación de varias autoridades provinciales.”

Responsable de esto lo hago al doctor Arimay y al doctor Diego Feo y responsable también al partido de Cambiemos Salto.

Quiero aclarar el tema de las obras, las calles de asfalto que esta persona se atribuye, quiero aclarar que esta obras, se hacen con un fondo de infraestructura, este fondo se ha

Votado por el endeudamiento que pidió María Eugenia Vidal, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, en el que va De 50 a 60 mil millones de pesos en los que se reparten los 135 partidos de la provincia, este es la pelea de los legisladores, peleando el presupuesto de los distintos partidos políticos, nosotros recibimos 24 millones de pesos que lo repartimos en las diferentes obras. Así lo dijo Ricardo Alessandro.

La secretaría de asuntos municipales pidió que lo hiciera participar a Arimay y uno que tiene código en la política lo hizo participar, pero ahora se abusó; Arimay miente. Repitió el Intendente Alessandro.

Espero que no caiga en el revanchismo con las decisiones en el Concejo Deliberante, porque ayer me quiso amenazar.

Con la Provincia tenemos una buena relación expreso Alessandro.