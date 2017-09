Camilo Alessandro desmintió el apoyo a Cristina Kichner

Luego de un periodo de silencio Camilo Alessandro, candidato por el Frente Cumplir lo entrevistamos en Tardes Informales debido a un rumor mediático que apoyarían a Cristina Kichner.

Cuando lo llamamos estaba recorriendo la obra de asfalto en Neuquén e Hipólito Irigoyen, e insistió que le gusta hablar de trabajo y no de rumores. “Nosotros participamos de un frente que es Cumplir, que lidera Randazzo , y un resultado electoral, no nos cambia el lugar político. Además legalmente es imposible, las listas siguen después de las Pasos. Nosotros en Octubre vamos a participar con la misma boleta. Respetamos la voluntad del pueblo, la voluntad electoral y seguimos trabajando, contesto Alessandro.

Muy decisivo, el secretario privado insistió en que no hay ningún pase a ningún lado “se sigue trabajando tratando de solucionar los problemas a la gente” La gestión no tiene grandes dificultados hemos acomodado muchas cuestiones y faltan otras tantas.”

“ Hoy me parece que se están jugando dos intereses, los que están a favor de Cristina, y los que están en contra, estas en contra de Cambiemos o a favor de Cambiemos, a los que estamos en el medio, los que hablamos del futuro de Salto, los que hablamos de proyectos , del desarrollo productivo de Salto, hemos quedado en el medio, indico que es evidente la “nacionalización” de la campaña previa a las Paso, no tenemos críticas para hacer, tenemos trabajo” manifestó Alessandro. Nosotros seguimos la postura de seguir trabajando, no la de la discusión entre vecinos, vemos a diario cómo reaccionan con discusiones que no llevan a nada positivo. Culmino el candidato a Concejal.