Camilo Alessandro “En el 2019 no vamos a dejar el municipio que nos dejaron a nosotros”

En el primer programa de Tardes Informales estuvo Camilo Alessandro secretario privado de la municipalidad como siempre hablo de todo.

Lo más saliente de la gestión el asfalto, se pavimentaron 31 cuadras en barrios Polígono, Industrial, se realizó un bacheo integral en la rotonda de Buenos Aires.

Para el 2017 se espera la pavimentación de 9 cuadras en la localidad de Arroyo Dulce , 5en Gahan y se van a ejecutar obras de repavimentación en el camino de acceso Arroyo Dulce, que reconoció que estaba en muy mal estado .

Se hicieron refacciones en la sala de Atención primaria de Barrio Alonso y el resto de las salas fueron recuperadas el año anterior por un total de $120000

Con respecto al agua en las próximas 4º días comenzaran a funcionar dos pozos de agua y la cisterna de almacenamiento construida en 2016.

Uno de los temas que le dio preponderancia es el proyecto Haciendo escuelas en el 2016 se realizarán mejoras edilicias en 15 establecimientos de Educación Pública 7 de ellos en la localidad de Arroyo Dulce, La Invencible y Campo Blanco. No se pueden llevar a cabo.

No critico al gobierno anterior pero deslizo en el 2019 no vamos a dejar el municipio que nos dejaron a nosotros, vamos a dejar un municipio ordenado administrativamente, con los números claros y una gestión que avanza

Mantienen buena relación con el legislativo local y los funcionarios.

También hablo del gobierno Provincial, y la respuesta que reciben de él

Hablo de las obras que no se terminaron como las escuelas tan necesarias, pero no son obras que desde el gobierno local

Al preguntarle por política en este año electora rápidamente hasta el momento todavía no se habló, soy secretario privado porque ahí me dijeron que tengo que estar, y l hago con responsabilidad, esmero y con mucho amor, fueron palabras muy cautas del funcionario , sabe que la campaña es dura espera que no sea como la anterior que no aparezcan los Facebook truchos donde lastiman a la familia y a las personas, el hablo de su madre de su novia y reza que no sea una campaña espinosa.

Habló de la recuperación Vial donde se mejoró 75 cuadras con la colocación de tosca y 60 mediante la colocación de rap y se realizarán 22 cuadras de asfalticos.

Ya se arregló la calle Rebagliatti acceso norte de la ciudad Y seguirán en Barrio Trocha.

El hospital es difícil es complicado, es como una municipalidad, pero le tiene fe al nuevo director el punto difícil delicado son las guardias pero en este último tiempo está funcionando más satisfactoriamente Camilo Alessandro demuestra una gran responsabilidad por lo que hace, habla mucho con su padre al que llama el cura y en familia con su madre

Al momento de su trabajo recorre calles, atiende muchos vecinos con diferentes problemas sabe que está en este lugar para tratar y atender la problemática de cada uno que necesita o que tiene algún problema.

Cuando hablamos de su familia más allá de su juventud es muy respetuoso, se emociona con sus sobrinos y con su ahijado, le da la importancia que se merece la familia.