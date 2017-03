Alessandro; Me propongo seguir trabajando , No dejare mi cargo de Intendente

Ante la serie de rumores en circulación quiero aclarar públicamente que no dejaré mi cargo de Intendente Municipal para asumir ninguna función ministerial.

El enérgico compromiso que asumí con los vecinos de Salto culmina el 10 de Diciembre de 2019, y si Dios lo permite, es mi firme decisión desarrollarlo hasta esa fecha.

Claro que a esta altura de mi trayectoria significa un enorme honor ser considerado como posible postulante a conducir una cartera del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Integrar una terna, junto a dos colegas intendentes, elaborada por la Sra. Gobernadora para cubrir la vacante en el Ministerio de Producción me enorgullece y me genera solo palabras de agradecimiento.

Sin embargo creo que nadie, en ninguna esfera de la política provincial, desconoce mi filiación peronista ni mi pertenencia a la oposición al espacio Cambiemos.

Como vengo señalando desde el primer día de mi gestión entiendo que nuestra labor opositora debe ser seria y constructiva y no me eriza la piel la posibilidad de poder articular gestiones y concreciones que beneficien a nuestro pueblo con funcionarios que no pertenecen a mí mismo signo político.

Me propongo seguir trabajando de esta manera en la búsqueda de la construcción de consensos y de genuinos puentes de dialogo, y también fundamentalmente me propongo seguir siendo Intendente de Salto, las 24 horas del día, los 365 días del año.