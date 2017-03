Cuando necesitamos buena salud, y nos engañan ..

Ya hace un tiempo atrás habíamos denunciado hoy tenemos más información para que lo tengamos en cuenta que la OBRA SOCIAL DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA no tiene cobertura en nuestra ciudad

El cuidado de nuestra salud está siendo manoseada. Todos los días recibimos publicidades y propuestas de contar con la mejor cobertura médica. Empresas que ofrecen este tipo de servicios hay por doquier.

Pero cuantas de ellas, nos venden lo que realmente dicen que ofrecen?

La realidad pareciera ser otra. En los últimos meses han tenido lugar algunas noticias, a las cuales parece pertinente comenzar a prestar atención.

Varios vecinos de nuestra localidad, insatisfechos con su cobertura médica, han escuchado una oferta razonable de vendedores que se habrían presentado en la ciudad en las últimas semanas. Osceara llamaban a la esperanza en salud que venía a solucionar sus problemas: cobertura médica sin bonos, atención solo con el DNI y prestadores en Rosario y Capital.

Pero no todo lo que brilla es oro. Osceara no podría dar cobertura y los aportes de los trabajadores habrían caído en Oscoema, obra social que no tendría convenio con la Asociación Médica de Salto ni con la Clínica. Sin contar, que finalmente el prestador sería un tercero (Famyl Salud).

Mucha es la manipulación de la salud, de la esperanza y de la confianza de los afiliados que entre tantas idas y vueltas, necesitan una solución y son engañados y estafados.

Para gestionar el pase de los aportes de los trabajadores de Osceara a Oscoema habrían hecho acciones non santa…. Asimismo, los mismos vendedores seguirían contactándose con los “afiliados” para cobrarles $600.- con la excusa de continuar con los trámites de “afiliación” y argumentando relación directa con otro importante centro de referencia en salud de la zona, lo cual es falso.

Hay promesas que no se cumplen, gestiones que no son legales, desinformación a la comunidad, que hoy, con el déficit de las instituciones públicas de salud, necesita contar con una obra social que les permita acceder a una mejor atención y les brinde la posibilidad de tratarse en centros privados.

Estas situaciones están saliendo cada vez más a la luz y es hora de tomar conciencia. Cuando se nos ofrezca planes ideales de cobertura de salud, constatemos referencias, llamemos a la empresa que el vendedor dice representar, hagamos las preguntas que sean necesarias para no ser presos de un sistema que muchas veces juega con las necesidades de todos y donde los intereses son meramente económicos.