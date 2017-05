TORNEOS DE AJEDREZ EN SALTO, BS. AS., 5, 6 y 7 DE MAYO

El primer fin de semana de Mayo del cte. año, la ciudad de Salto, Provincia de Buenos Aires, será escenario nuevamente, de una verdadero festival ajedrecístico, con la realización de 4 importante torneos. Estarán presentes el Gran Maestro Carlos H. Garcia Palermo (vencedor de Anatoli Karpov siendo campeón del Mundo) y el mejor ajedrecista que dió el ajedrez uruguayo, el Gran Maestro Andrés Rodriguez.

Además de los nombrados tiene confirmada su participación los Maestros Internacionales Daniel Contín y Jacques Blit, y los MF Diego Mussanti y Daniel Izquierdo.

Se trata de del “5to. Torneo Abierto de Ajedrez “Banco Credicoop Cooperativo Limitado”; “la 3ra. Semifinal del Campeonato Argentino sub 2000 “Hotel Río de Salto” y de 2da. Semifinal del Campeonato Argentino sub 1700” Hotel Sol del Río”.

Los certámenes se realizarán en el predio del Club Sports Salto (entidad organizadora), desde el 5 al 7 de mayo, y serán válidos para el ELO Internacional, su Director será Germán Maggiori (Junín) y como árbitro oficiará el Arbitro FIDE Nicolás García (Longchamps), quien será secundado por un Árbitro Internacional. Los 3 torneos serán por sistema suizo, a 6 rondas y serán avalados por la Federación Argentina de Ajedrez y la Federación Internacional de Ajedrez y son clasificatorios para las Finales de los Campeonatos Argentinos sub 2300, sub 2000 y sub 1700, organizados por Ajedrez Plus. A la fecha hay más de 60 inscriptos, proveniente de 4 países además de Argentina: Italia, Uruguay, Luxemburgo y Colombia, que representan a más de 40 localidades diferentes.

La Municipalidad de Salto ofrece un tour gratuito para los ajedrecistas y acompañantes, quienes además podrán disfrutar de la pileta climatizada. Además el sábado a la noche el Club Sports Salto organizará un festival musical. Todos estos eventos serán coordinados por la Comisión de Asociados del Banco Credicoop Cooperativo Limitado de Salto.

Además para el sábado 6 está prevista la realización del 2do. Torneo de Ajedrez blitz “La Combi Salto”, que será arbitrado por el ajedrecista local Martin Gracia.

LINKS CORRESPONDIENTES AL TORNEO

https://www.facebook.com/events/570806999792932/

I) 5to. Torneo Abierto Internacional de Ajedrez “Banco Credicoop Cooperativo Limitado”

http://chess-results.com/tnr257543.aspx?lan=2 II) 3ra. Semifinal del Campeonato Argentino sub 2000 “Hotel Río” Salto, Bs. As.

http://chess-results.com/tnr277733.aspx?lan=2

III) 2da. Semifinal del Campeonato Argentino sub 1700” Hotel Sol del Río”

http://chess-results.com/tnr277732.aspx?lan=2