No hablo del intendente defiendo mi empresa

Jorge Rey, contratista escucho las denuncias de Daniel Spadone sobre el fondo educativo.

Se sintió muy molesto por algunos conceptos vertidos por el dirigente del Frente Renovador Una en la conferencia de prensa, poniendo un velo de duda ante algunas licitaciones.

Rey manifestó que no es así como el señor dice.

Según Rey explico que nunca cobra una obra sin terminar, las obras que el señor nombro yo no cobre. La rampa de la Escuela de La Invencible, el playón no son mías, por lo tanto no cobre.

La escuela de Gahan tampoco es mía. Yo no vengo a defender al intendente, vengo a hablar de mi prensa, yo soy honesto. Expreso el contratista que defendió su trabajo.

Generalmente son 5 o 6 empresas las que participamos, se compran los pliegos y se hacen los números, yo he ganado algunas licitaciones, pero porque, según dice Rey, puedo bajar los precios, porque trabajo yo mismo.

Son 7 las escuelas que trabaje, el sistema es cuando licita, se da un adelanto de obra, luego cuando se termina se paga y queda un seguro por seis meses de garantía.

Por otro lado expreso que no lo conoce, ni tampoco a ningún secretario, que gana las licitaciones con honestidad.