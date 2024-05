LAS PLANTAS AVÍCOLAS REALIZAN UN QUITE DE COLABORACIÓN

Dado la falta de acuerdo con la Cámara de centro de empresas procesadoras avícolas (CEPA) desde las 0.00 hs. del jueves 23 de mayo se realizará (gancho por medio, 50% de la producción).

“Se dialogó pero no se llegó a ningún acuerdo, ya que la CEPA no cerró paritarias, no permite avanzar, ni cerrar la paritaria 23/24, ni arrancar con la nueva paritaria. La suma que pretenden no es la adecuada y no hemos recibido ninguna oferta superadora para el bolsillo de los trabajadores del área avícola” así lo manifestó Miguel Tapia, Secretario adjunto de la Federación de la carne en rueda de prensa.

Por lo tanto se resolvió desde las filas de la Federación que lidera José Alberto Fantini realizar esta quita de colaboración en todas las plantas de procesadoras avícolas