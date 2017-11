Alessandro: “Debe primar El criterio y la sensatez para llegar a un presupuesto acorde.”

Saltoenred y FM CIUDAD 88.5 estuvo con Ricardo Alessandro Intendente de nuestra ciudad , después de su último viaje a Buenos Aires y La Plata, hablo de las Gestiones en el Ministerio de educación para destrabar la situación de importantes obras edilicias no finalizadas, también de la interna justicialisa y del presupuesto ( escucha el audio)

En la jornada del miércoles 8 el intendente Alessandro fue recibido en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires por el titular de la dependencia Gabriel Sánchez Zinny

Acompañaron al Jefe Comunal la directora de Educación del Municipio Cristina Patriarca y la presidente y el vise del Consejo Escolar Graciela Ayerdi y Franco Laino respectivamente.

En la reunión Alessandro solicitó al responsable de la cartera de Cultura y Educación que arbitre los medios necesarios para que puedan retomarse las obras edilicias en las futuras sedes del Jardín 911 (Barrio El Ceibo), Escuela Secundaria 6 (San Juan y Charras) y Secundaria 2 (Rebagliatti y Los Aromos).

Respecto de los dos primeros edificios Sánchez Zinny explicó que se trabajará para actualizar los montos de los certificados de obra y de esta manera hacer posible que las empresas que oportunamente resultaron adjudicatarias de la obra puedan retomar los trabajos.

Por su parte respecto al edificio inconcluso de la Secundaria 2 el Director General se comprometió a realizar gestiones ante el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, cartera nacional que debe impulsar la continuación de la obra.

Finalmente el otro tema tratado en la cita fue la marcha del expediente administrativo referido a la necesidad de dotar de una sede propia al Jardín 910 de Barrio Valacco (actualmente funciona dentro de una dependencia municipal).

Por otro lado Alessandro explicó Que además se activaron algunas obras que estaban paradas estuvimos en hidráulica con el ing Mario GSCHAIDER para activar una obra que tiene que ver con la canalización del sector del aeroclub hasta la calle Perú es una obra muy necesaria para sacar el agua de esa zona que es muy inundable .

Son obras que comenzarán en el 2018 y terminará en el 2019 estuvimos también con el contador Chamorro viendo la coparticipación del año que viene que bajo notablemente tenemos un monto provisorio que se cambiará por otro monto que va hacer el real, una vez que se apruebe el presupuesto, sabemos dijo el jefe comunal que vendrá un ajuste muy importante en todos los municipios y que nosotros también tendremos que afrontar.

Agrego con cierta preocupación “Espero que este ajuste no llegue a afectar el salario de los trabajadores, de acuerdo al presupuesto de la municipalidad , el nuevo concejo deliberante va a tratarlo, pedimos una prórroga, estamos en diálogo con los dos sindicatos, es más en las ambas cenas en las que voy a tratar de ir y hablar con todos los empleados. Vamos a buscar un solución , un punto para poder trabajar tanto los concejales como el Ejecutivo y llegar a un acuerdo pienso que los concejales van a primar El criterio y la sensatez para llegar a un presupuesto acorde.

El último tema es una reunión que tuvimos en diputados tuvimos con Marcos di Palma diputado electo también con Gustavo Vignale y con Quinteros que también termina su mandato y Se comprometieron a hacer gestiones para que algunas obras que no salieron en el presupuesto puedan ayudar y salir para Salto.

Con respecto a Salto en la calle se está trabajando Daniel Coronel está trabajando muchísimo, manifestó Alessandro y añadió “ quiero desmentir que no va a haber ningún cambio más de gabinete hay algunas personas que no son de la municipalidad, que están haciendo “olas “pensamos que es por la interna del justicialismo, nosotros estamos trabajando para que sea una lista de unidad para que podamos trabajar todos en conjunto, pero hay algunos sectores que no quieren trabajar en unidad había algunas versiones que el director de deportes iba a ser cambiado y no está en este ejecutivo esa idea de cambiarlo. Termino diciendo, el intendente de Salto, lo importante es que nos juntemos y trabajar de la mejor manera posible.