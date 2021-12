Lucrecia Garcia Olveira : Hepatologia , enfermedades del hígado. Higado Graso

La especialidad de Hepatología es bastante nueva , es una subespecialidad, no hay muchos especialistas, ni en la región, ni en las ciudades grandes , es quien brinda atención integral multidisciplinaria para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades agudas y crónicas que afectan al hígado y las vías biliares en pacientes adultos y pediátricos.

La doctora Lucrecia García Olveira en su caso primero hizo clínica médica. Después se especializó en hígado

La profesional habló en Tardes Informales, por FM CIUDAD 88.5 , asintió qué “Es importante que la gente esté informada, para que pueda llegar a una consulta pertinente.

Dentro de las patologías más frecuentes que vemos en esta especialidad,el hígado graso es la una de las principales consultas, en pacientes con sobrepeso, obesidad, pacientes con hipertensión. Olveira manifestó que se diagnostica a través de una tomografía., es una enfermedad que no presenta síntomas,

Generalmente es una afección benigna, pero en una pequeña cantidad de pacientes puede ocasionar insuficiencia hepática (cirrosis).

Según la Dra Olveira, el hígado no presenta dolor ya que no tienen terminales nerviosos, cuando uno dice que le duele el hígado, puede ser un problema intestinal o la vesícula, pero puede generar, algunos síntomas que aparecen, estos incluyen fatiga, pérdida de peso, etc

Los pacientes vienen a consultar por una tomografía que le solicitó su médico clínico, médico de familias y le diagnostica hígado graso, generalmente lo derivan a un hepatólogo, para su tratamiento, o en algún examen químico, donde las transaminasas salen alteradas y ahí indican que algo le pasa al hígado.

El hígado graso se puede prevenir, dijo la Dra. Lucrecia Olveira , con una buena alimentación, saludable equilibrada, actividad física.

En latinoamérica es una enfermedad de alta estadística.

El hígado es un órgano vital, hay muchos pacientes que por determinadas patologías, terminan con un hígado que no funciona bien y terminan en un trasplante de ese órgano , yo trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires que es un centro de trasplante y veo , habitualmente pacientes, que deben trasplantarse, por eso es importante el cuidado del hígado, así culminó la Dra. Lucrecia Olveira

