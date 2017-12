Balance de la Coalición Cívica Ari

2017 Un año de trabajo

Como Coalición Cívica-ARI en CAMBIEMOS hemos desarrollado un importante trabajo durante el 2017 y lo recordamos en esta publicación. Agregamos otros temas que no habíamos difundido. Le mostramos a Salto que aún sin estar en la representación electa del Concejo Deliberante, continuamos escuchando y acompañando a la sociedad en sus reclamos.

• El 28 de abril inauguramos oficialmente la sede partidaria, con la presencia de los medios locales, representantes de las fuerzas políticas que conforman CAMBIEMOS en Salto: UCR y PRO, y vecinos de nuestra ciudad.

• Por las inundaciones, diferenciádonos de las viejas prácticas, realizamos en forma silenciosa, tareas de acompañamiento de los damnificados, con aportes de la Senadora Elisa Carca, de la CC ARI Distrito Banfield y vecinos pertenecientes al Club Álvarez de la localidad de 9 de Julio. Entregamos mercadería, ropa, calzado, etc. a distintas instituciones de Salto

• A través de la Honorable Cámara de Senadores obtuvimos los recursos para la adquisición de una computadora para el Jardín de Infantes Nº 907.

• Por segundo año consecutivo, adjudicamos becas estudiantiles, en este ciclo lectivo para alumnos de Nivel Terciario y de Nivel Medio.

• A través del Honorable Concejo Deliberante, impulsamos la imposición del nombre “Dr. Ernesto Omar Perone” a la Sala de Atención Primaria de Inés Indart.

• Logramos que el Senado de la Provincia, declarara de Interés Provincial, el Circuito Pancho Sierra de Salto, con la incorporación de un Parque que llevará su nombre, en el predio del ex-basural lindero al Cementerio

• Alzamos la voz ante actos demagógicos del Intendente Municipal que prometió otorgar tierras ante un grupo de usurpadores, en un terreno del Barrio Valacco, en una zona no autorizada por la normativa vigente y desconociendo que solo el Concejo Deliberante tiene la facultad de otorgar terrenos.

• Repudiamos actos violentos, con agresión física por parte de Inspectores Municipales hacia una mujer, en la esquina de 25 de Mayo y Profesor Montes.

• Analizamos con especialistas en temas ambientales, el Convenio firmado por la Municipalidad y el CEAMSE para la disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos de Salto, destacando el fracaso del proyecto anunciado en 2013, abandonado sin buscar otras alternativas.

• Por medio del Ministerio de Desarrollo de la Provincia y con la colaboración del equipo de la Senadora Elisa Carca (CC ARI Cambiemos) logramos aumentar en 11 becas la matrícula del Taller Protegido Municipal.

También hemos participado en dos importantes eventos que hacen a la formación y capacitación:

El primero de ellos fue la visita a la Cooperativa “La Juanita”, una Cooperativa de trabajo creada por un grupo de personas que quedaron fuera del sistema de trabajo en el 2001. En una primera etapa integraban el sector de los que hacían piquetes para reclamar por la situación, pero se resistieron a permanecer como rehenes del gobierno a través de los planes sociales. Decidieron agruparse y comenzar a producir.

La historia es larga y compleja, pero lo cierto es que hoy se ha constituido en un modelo para muchos sectores no sólo de Argentina. Ha sido analizada por estudiantes, profesionales e investigadores de distintas partes del mundo.

En este momento cuenta con una Escuela Inicial; una Sucursal Bancaria del Santander Río creada para atender el barrio con un modelo de funcionamiento adaptado a los horarios de trabajo; un Call Center, que fue ampliando sus servicios y hoy le brinda la asistencia al Banco Santander Río en toda la República Argentina; la emblemática panadería que además de la elaboración de pan para el barrio produce un esmerado tipo de pan dulce que por su calidad y precio vendido en Capital Federal permite subsidiar el precio del pan. También funciona un sistema de Servicio de Empleo (apoyado por el Ministerio de Trabajo de la Nación); un reciclado de computadoras que abastece de estos elementos a instituciones de bajos recursos. Una peluquería y varias actividades más. Donde existe una necesidad, trabajan a través de diferentes canales para llegar a la solución. Los invitamos a conocer su página de Facebook “La Juanita”

El segundo fue la Cena anual del Instituto Hannah Arendt.

El Instituto Hannah Arendt comenzó sus actividades en el año 2004 liderado por la Dra Elisa Carrió. Su objetivo general es trabajar a través de un ejercicio plural construyendo una identidad, conciencia moral y un nuevo pacto social para la Argentina.

Esta cena anual es una forma de reencuentro social y político. En esta oportunidad participaron muchos de los funcionarios Nacionales, Provinciales y personas influyentes de la sociedad que comparten los valores del Instituto. Entre los asistentes acompañaron a la Dra Carrió, Marcos Peña, Juliana Aguada, María Eugenia Vidal, Joaquín Morales Solá Mario Negri, Senadores y Diputados Nacionales y Provinciales, periodistas, pensadores. De nuestro espacio participó como invitado, el Arquitecto Ricardo Elía. Fue una oportunidad para reforzar vínculos, evaluar el avance de Cambiemos en la gestión y para debatir diferecias en el manejo partidiario observado en la última elección.

El día 19 de diciembre cerramos el año con una cena en nuestro local donde compartimos inquietudes y proyectos para seguir trabajando durante el 2018, siempre con la intención de mejorar la calidad de vida en Salto. Como hasta ahora, continuaremos aportando datos e inquietudes en el Concejo Deliberante.

Para finalizar queremos hacer nuestro agradecimiento a los medios por su acompañamiento permanente, y expresar nuestros deseos de Buenas Fiestas y Próspero Año 2018 para toda la comunidad de Salto.