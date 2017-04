Conflicto docente: “el conflicto se encausa negociando y dialogando”.

Desde la FEB esperan una propuesta superadora del gobierno

El vicepresidente gremial René Cruz destacó que “el conflicto se encausa negociando y dialogando”.



El Frente Gremial (FEB, Suteba, Sadop, Uda y Amet) realizó una encusta entre los asociados donde les dan seis opciones para que indiquen de qué manera les gustaría seguir con el reclamo. “Paros de 24 / 48 horas”; “Paros de 24 horas semanales, días rotativos”; “Paros progresivos”; “Paro por tiempo indeterminado”; “Acciones provinciales semanales, actividades en las escuelas, acciones distritales, otras”; “Marcha provincial educativa, acampes y carpas educativas”.

Por su parte, el vicepresidente de la FEB, René Cruz, aseguró por Radio Provincia que “las decisiones de las organizaciones gremiales son siempre en base a consultas con los docentes. Hicimos una encuesta donde ajustadamente salió el tema de continuar la lucha con acciones distritales para darle un tiempo para que recapacite el gobierno provincial y supere esta propuesta magra que hicieron en 6 encuentros”.

“Los docentes estamos muy tristes por los agravios del gobierno, nos corrieron con el ausentismo cuando el mismo gobierno los controlan. Dudo que el 17% de ausentismo sea real. Están mal gastando la plata con la empresa que nos mide el ausentismo y que está contratada desde el gobierno anterior”, remarcó Cruz.

Además, el representante docente aseveró que “ayer solamente en FEB tuvimos 6 mil reclamos por la liquidación de sueldos. Hicimos una nota y la presentamos a los secretarios. Se les ha descontado a docentes que no hicieron paro, además de que no cobraron el presentismo de mil pesos. Hoy van a tener que dar cuenta de estos errores muy groseros. Nosotros tenemos un contralor donde se liquida de acuerdo a ello. De manera autoritaria descontaron sin tener el contralor, al voleo”.

Cruz dijo que “estamos dispuestos a discutir el ausentismo pero con guarismos reales, no con un porcentaje del 17%, en la comisión técnica de Salud laboral se debe discutir y lo estamos reclamando desde agosto de 2016. Queremos poner sobre la mesa el dinero que controla la empresa; queremos saber cuánto se paga, qué control hay, los docentes están hacinados”.

“Desde la primer reunión siempre estuvimos abiertos al dialogo y no hubo negociación posible. Este conflicto se encausa negociando y dialogando, no que en forma unilateral digan es esto o nada”, finalizó el dirigente gremial.

