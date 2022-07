Alessandro:» Le vamos a poner el pecho a las balas «

En la conferencia donde el Intendente puso en gestión la nueva Cúpula policial, tuvo como siempre un aparte por cuestiones netamente municipales

«Tuvimos una reunión importante con nuestro director de tránsito y sabemos que tenemos falencias dentro de las posibilidades, las tenemos que mejorar y por el momento, no han sido mejorados porque no hay buena predisposición de la comunidad.»

Hay que ponerse el sombrero y empezar a trabajar. Estamos trabajando, el estado tiene que cumplir un roll, lo que se está llevando adelante , en la calle Mitre, los reductores de velocidad, muchas de las cosas que estamos haciendo, lo hacemos con mucho esfuerzo, por supuesto, con la ayuda inestimable de que el Consejo deliberante que está apoyando y está aprobando todo esto.» expreso Alessandro.

Pedirle a la población que en esto tiene que colaborar. Fue otra de las frases del Intendente.

Vamos a poner un contador, de Motos en Mitre y San Martín. que es un punto estratégico.

Habló de la oposición, “Le pido que hagan criticas constructivas y no criticas destructivas. Nosotros vamos a agachar la cabeza. Las distintas áreas de este municipio están todos trabajando a favor y me siento conforme, expreso el Jefe comunal, pero cada vez le exigimos más, le exigimos más porque el pueblo ha crecido, pero acá tenemos un problema, que yo quiero que ustedes evalúen, manifestó Alessandro, «recién vengo del hospital. El lunes vamos a abrir nuevamente la paritaria, quiero que lo sepan. Para charlar con los distintos gremios, pero se nos está poniendo tremendamente complicado, sobre todo con el sector médico que pide nuevamente aumento de Guardia.»

» En este momento nosotros estamos al día, el 28 vamos a depositar los sueldos para que el 29 lo puedan cobrar el sueldo nuestros empleados municipales, pero no sabemos hasta cuándo vamos a seguir así. La situación es difícil, Se complica un montón porque los fondos son muy acotados, pero no solamente para la municipalidad, supongo que la policía tiene las mismas falencias que tenemos nosotros, en la situación económica, así que no sé cómo realmente vamos a terminar con todo esto.» continuo, muy conmovido por la situación de crisis que vive el pais.

Pero bueno, ahí vamos a poner el pecho a las balas. No me ha tocado ninguno de los mandatos. Me han sido fácil en el año 2001. la situación la veo tan complicada como la época de no digo de quién, pero no la época de Macri porque Macri fue lo peor y nos ha dejado mucho de esta situación. Dijo Alessandro.

En otro tramo de la conf, informo que se redujo las horas extras, sábado y domingo porque no las van a poder pagar, no habrá regador, ni tampoco el personal para limpiar los domingos, la basura que tiran los chicos en la costanera, para que el domingo las familias puedan disfrutar del lugar.

El jefe comunal hizo un llamamiento a los padres por las motos y por la nocturnidad.

Escucha la conferencia