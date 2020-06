Carta a la sociedad, el infierno de ser positivo

VIERNES 12/06/2020, 19:44 HS

Después de varios días con síntomas quien les habla y mi hija de 5 añitos y de ser hisopados donde ya fue una tortura para un niño tan pequeño llega ese llamado del hospital para confirmar nuestro resultado y convertirse en el peor día de nuestras vidas.

SI como escuchan el infierno de ser positivo, 19:44 hs marcaba el reloj de ese viernes cuando la doctora del sistema de salud nos comunicaba, para quien no sabe aparte de tener una hermosa hija, también tenía a mi hermosa señora en situación de embarazo con lo que todo eso implicaba y para quien no sabe de casa salía solamente yo solo al supermercado, verdulería, carnicería y a lo de mis viejos a quienes le hacia los mandados porque por su edad se encontraban en grupo de riesgo, como hace la gran mayoría de la población.

En ese momento de la llamada no me salían las palabras mi señora me decía yyyy amor y después de saludar a la doctora y cortar la llamada nos miramos le hice un SI con la cabeza a ella y abrase muy fuerte a mi hija, mi señora estalló en llanto y luego me quebré yo también que momento difícil si bien estábamos con síntomas mi hija y yo solamente hasta ese momento pero controlados y leves lo que más nos influenciaba era nuestra parte psicológica, osea como se enfrentaba esta enfermedad que nadie sabía ni te decía. Lo que yo si sabía que debía estar fuerte de ahí.

Mi hija empezó a no entender nada de porque mamá y papá de un momento a otro solo lloraban así que tratamos de calmarnos por ella entretenerla y luego lloré durante varias horas encerrado en nuestra pieza a todo esto se me sumaba de que mis viejos también eran positivos, yo sabía que no estaba en condiciones de aconsejarlos por msj de audio, porque era transmitirle mi tristeza a ellos también así que les mandé un msj escrito donde tarde muchísimo porque hasta la mano me temblaba y le pedí a mi hermana que se encontraba en Bs As capital desde el mes de marzo que ella sea fuerte y los aconseje.

A partir de ahí empezó nuestra lucha, primero por supuesto con la enfermedad a la que a nadie le importa mientras no la poseen y segundo con toda la información falsa o con mala intención que la gente publica. Igual a nosotros gracias a Dios en dos horas con mi señora habíamos recibido más de mil msj de apoyo, fue una increíble cantidad de msj pero la población es mucha y por más que todos se ponen sensibles y es entendible la enfermedad la teníamos nosotros y no ellos.

Esa noche no comimos ninguno de los dos, teníamos un nudo en el estómago y tampoco dormimos lógico de la misma situación. Eso es bueno no todo lo contrario los problemas psíquicos están comprobados que disminuyen el sistema inmunológico de la persona que debería estar fuerte para afrontar la situación, pero esto no fue lo peor, increíble pero sucedería al otro día.

SÁBADO 13/06/2020 15:10 HS

A menos de 24 hs del resultado positivo, mi señora y yo seguíamos sin creer lo sucedido, lo que nos seguía internamente era una situación rara y que nos alentaban los msj y llamados de la buena gente y de aquellos que apoyaban y rezaban en silencio. Se hacían las 15 hs mientras jugábamos con mi hija al juego de las abejas y de repente nuevamente un llamado del sistema de salud del hospital para comunicarnos que debían aislarnos a mi hija de 5 añitos y a mí al hotel Sol de Rió de la esquina del hospital el ex (ADOS) y mi hija sin su madre como escuchan en el relato porque ella debía esperar el resultado (yo quiero ver a todas las que son madres y que opinan en repudio hacia nosotros los infectados cómo reaccionarían que en tan difícil situación que te arrebataban lo más preciado que traen al mundo de sus manos).

Como les contaba al principio con un bebe en su vientre era una leona en ese momento pero luchando por ser fuerte pero su llanto desgarrador que no pudo contener hizo que todos lloremos y mi hija preguntó porque llorábamos, mama que te pasa y muy sutilmente a través de una mentira piadosa le dijo mamá se apretó el dedo con la mesa y ella siendo tan chiquita le dijo a su madre ya va a pasar. Ahí le dijimos que teníamos que salir y que mamá se quedaba que ella iba a ir con papá y que iba a poder ver a los abuelos que tanto los adora y extrañaba, por lo que relaciono como que íbamos a salir a dar una vuelta porque ya le habíamos informado días anteriores a que sucediera esto que íbamos a poder salir a dar una vuelta a la manzana así que en su inocencia quiso preparar a su perra para sacarla a pasear.

Mi situación como padre de familia me desesperaba no me podía ni preparar el bolso, dentro mío mi cuerpo se desvanecía ya que a la ves ni nos habían dicho por qué se decidía esto pero que era una orden, solo sumaba más tortura por ser enfermo de este virus y ni tampoco como era el bolso que debíamos armar y que otras cosas llevar o por cuanto tiempo era. Nosotros todo lo que hacíamos en ese momento era por nuestra hija que nos viera fuertes por fuera porque por dentro estábamos destrozados y poníamos muñecas y distintos juguetes lápices y libros de tareas enviados por su maestra y es aquí que un nuevo infierno comenzaba a partir de ese momento.

Ya eran las 16:30 cuando nos tocaron el timbre para una flia como la nuestra siempre unida en todo sentido era arrancarnos una parte de nuestro corazón que a medida que caminaba con mi hija de la mano en el largo pasillo para ir hacia la ambulancia custodiada por un patrullero, porque éramos peligrosos así nos hacían sentir y peligroso es quien roba, mata, viola, golpea a las mujeres, evade impuesto etc.

Y ellos si deben ser condenados y ni siquiera por la sociedad sino por la justicia. Mi corazón se aceleraba y no paraba de latir tan fuerte que parecía que se salía y dejar a mi señora con su panza de 4 meses a la deriva triste, desolada en un nuevo llanto.

Ahí al subir a la ambulancia le pregunto a la persona de salud que nos acompañaba porque hacían esto mientras pasábamos a buscar a mis papás dos personas jubiladas en situación de riesgo y con enfermedades de base y ella me dice es para calmar a la gente que está toda enloquecida. Esa es la sociedad que tenemos y que presionaba por lo que a cada uno le convenía sin pensar en el otro.

Qué triste pensar de esa manera cuando ninguna persona en el mundo buscaría una enfermedad. Los enfermos éramos sometidos a lo peor, pero no es que hay que cuidar la salud de los infectados o debemos morir por contraerlo.

Al rato llegamos a ese lugar ya cerca de las 17 hs nuestros síntomas eran variables nos subía y bajaba la fiebre sin saber bien que hacer. Cerca de los 4 grados de frio me marcaba mi cel bajamos con mi hija y mis viejos súper abrigados empezamos a caminar en un pasillo que nadie nos decía nada claro éramos los positivos que debíamos pagar con nuestra salud así el pueblo estaba feliz había en ese mentiroso hotel como lo llamaron porque su nombre así sonaba a cuidarnos habitaciones destrozadas, sin calefacción, sin sabanas ni frazadas abrace muy fuerte a mi hija y a mis viejos y les dije quédense tranquilos de esto vamos a salir. También había más criaturas y más personas mayores con riesgo en su salud.

Llamé a mi señora en un llanto desconsolado y le comunique la situación y le dije vos acá no venís ni loca y si yo no puedo salir yo me la banco pero nuestra hija iba a volver con su madre como debe ser. Solamente en el lugar una persona de seguridad por si nos escapábamos, si les parece a algunos que podemos escapar cuando ni fuerzas para caminar nos quedaban desde el día de enterarnos de la enfermedad que nadie sabe ni cómo evoluciona.

Mi señora para que sepan en dos horas no paró de tener contracciones cuando en los 3 primeros meses había tenido que hacer reposo absoluto porque su embarazo era riesgoso seguía sufriéndolo.

Llamamos a quien se nos cruzaba en la cabeza para que nos ayuden y a todos yo les decía lo mismo conmigo hagan lo que quieran pero con criaturas y personas mayores en situaciones de riesgo no, dos horas casi congelándonos y ojala hagan memoria y se acurden de la temperatura de ese día no éramos tratados como humanos y sin derechos que contradictorio todo enfermos de un virus similar a la gripe o con síntomas parecidos a una neumonía en esta época de casi el invierno y sometidos al frio crudo de un lugar súper tétrico. Pasadas las dos horas mi viejo logra arreglar el calefactor si así como se los cuento mi viejo osea nosotros mismos nos teníamos que arreglar las cosas para subsistir.

Es necesario pasar por esto no se lo voy a perdonar nunca al pueblo maligno de salto y será DIOS quien se encargará de todas esas personas. Siempre llenémonos el alma de las personas de bien que son la mayoría, tal es así que al rato se llegaron al lugar médicos importantes del sistema de salud pidiendo disculpa por lo sucedido y que cada uno de los positivos volvíamos a nuestra casa como debía ser.

A las 22 hs nos subimos nuevamente a la ambulancia y nos dirigieron a nuestros domicilios y me quedo con lo más importante y que jamás me lo voy a olvidar el gran abrazo de mi hija con su madre un gran mimo al alma, habíamos vuelto a respirar paz y mi hija cerro esa noche con su vocecita diciendo mamita, papito, Martina que es el nombre que escogió para su futura hermana y yo juntos de nuevo, tiene 5 años pero sus valores enseñados son la empatía y la compasión con los demás. Ayudar a los demás no es solo darle al otro una oportunidad, sino también eliminar el prejuicio de la intolerancia y las diferencias y todo comienza en casa.

Y así podríamos ser todos una sociedad humana unida y no individualista del salvase quien pueda. Esa noche no pudimos dormir nuevamente ya olvidando sin querer los síntomas pero porque nos desbordaba la emoción de ser flia nuevamente. Hasta mi hija se despertó esa noche tipo 4 de la madrugada y en un llanto llamaba a su mamá imagínense si no volvía.

Para terminar mi relato destaco el incansable apoyo de mis amigos eso si no tiene nombre no alcanza la palabra agradecimiento van más allá de todo y cuantas fuerzas recobramos con todos estos gestos de amor puro tan es así que fueron ellos quienes nos dejaron el día domingo en la puerta de casa ante un gran gesto de grandeza y amor unas facturas para pasar la mañana al cual no la podíamos digerir de tantas sensaciones cruzadas en tan poco tiempo.

Para quienes trabajan en algunos medios e informan a la gente a través de un micrófono pido total cordialidad y respeto por todos en lo que transmiten, la gente está muy mal y si la llenamos de odio solo generamos violencia con el otro.

Quiéranse un poquito más nadie esta librado de este mal que nos azota yo era insoportable con los cuidados tanto en la calle como en la llegada a mi casa después de hacer un mandado o de visitar a mis viejos que era lo que hacía para que ellos no salgan y sin embargo toda mi familia está infectada.

Rezo todos los días a DIOS Y A MI GRAN ANGELITO QUE SE NOS FUE DE MUY PEQUEÑO, para que todos nosotros los infectados salgamos adelante y que quien se contagie no viva nunca más lo que nosotros vivimos, como también por el resto de la población de nuestro querido salto.

No tengan miedo el miedo paraliza y no deja reflexionar el ser humano es un ser pensante y hoy en día solo hay que pensar en seguir cuidándonos a través de lo que se dice diariamente y desde salud nos informan, barbijos, lavados de manos y distancia social.

No quiero dejar de agradecer la incansable labor de todo el personal de salud médicos, enfermeros, ambulancieros, etc que se exponen día a día y también lloran de impotencia en cada rincón de sus casas y a nuestros gobernantes el sr intendente y su hijo Camilo que no paran para que salto pase esta situación de la mejor manera.

Los saluda un positivo.