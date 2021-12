Claudia Colella, Jorgelina Acevedo Culminan su mandato de Concejal

En Tardes Informales estuvieron las concejales salientes Jorgelina Acevedo y Claudia Colella, del Bloque Juntos por el cambio quienes asumieron en el 2017, ambas de cepa radical, pero en el Frente Cambiemos.

Escucha la entrevista

Una etapa que termina, pero que trae otras expectativas, Jorgelina Acevedo,lo dijo varias veces sobre el honor de Presidir el HCD de Salto, fue la primera mujer en ocupar ese cargo mandato completo, así mismo dijo hoy termina esta etapa pero no por eso cesará su compromiso social.

Claudia Colella, los primeros años, con Jorgelina en la Presidencia del Concejo, me sentí muy orgullosa y a partir de ella, se empezaron a trabajar más temas de género, y le puso un orden especial que el actual presidente siguió.

En un momento de la entrevista con José Luis Dominguez y Cristina Amato, fueron muy críticas de todos los partidos, obviamente del suyo, el radicalismo, manifestando que en el ámbito nacional y provincial falta territorio, hay una falencia de las bases de conocer a los candidatos, de conocer el trabajo de quienes representan al partido en los diferentes distritos.

Claudia Colella expreso “Fueron cuatro años que no solo cumplí con la función de concejal cómo lo indica la ley y con ese compromiso y esa responsabilidad que asumí al estar en una lista, además de todo el trabajo que hacíamos; también aportamos lo nuestro tanto Jorgelina como yo, para seguir en un frente porque no nos olvidemos que somos en la actualidad los que estamos todavía siendo concejales, somos cuatro partidos que siguen,que confluyen en un frente cada uno tiene su idiosincrasia y sobre todo nosotros que venimos de un partido orgánico, con una carta orgánica.”

Además las dos ediles agradecieron a sus compañeros, por la aceptación de los proyectos, presentados.

Así Acevedo agrego, trabajar en un Frente político hay momentos más difíciles que otros, también desde el 2017 a la fecha hubo dos selecciones en el medio, no podemos dejar de ser políticos, conformamos un bloque de concejales el representante del Pueblo. Pero tenemos toda la parte política y muchas veces se nos ha hecho difícil no solamente por los que componían el bloque , sino por nuestro partido y la exigencia que tratábamos de sortear para mantener todo un trabajo que se tiene, yo soy una convencida que el electorado que nos eligió, es del Frente en su totalidad, y le debíamos dar a ellos lo que pedían, que fuésemos una oposición unida con objetivos claros, marcando las cosas que no nos gustan del ejecutivo, no solamente local sin Nacional y Provincial, pero también valoramos lo que se hace bien, con el voto positivo, pensando en el bien de Salto.

Culminando, Claudia Colella dejo en claro que seguirá en el Partido, colaborando, porque siente esa vocación social. Por el lado de Jorgelina Acevedo, no tiene decidido si seguirá en su carrera política.