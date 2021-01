Desalojaron a una familia que llego desde Quilmes que estaba ocupando un terreno municipal

Una pareja junto a dos pequeños de 5 y 11 años y otra joven de 16 que se encuentra embarazada, viven en condiciones sumamente precarias en una casilla de chapa situada en calle Agustín Magaldi, a metros de los silos que se ubican frente a la Costanera Sur. Además de que el piso es de tierra, no cuentan con servicios esenciales. Los vecinos los proveen de agua.

Como viven de changas, y actualmente la pareja se encuentra desocupada, no tienen posibilidad de pagar un alquiler y ya han sido notificados para desalojar el terreno que ocupan hace aproximadamente 7 meses. “Si yo tuviese otro lugar o alguien me ofreciera un espacio, yo ya desarmo y me voy porque lo que menos quiero es tener problemas”, cuenta Pamela, madre de los menores, quien con lágrimas en sus ojos, angustiada por la situación, explica que “construí este ranchito acá porque no tengo otro lugar”.

Pamela Macias señala que “yo sé que esto no es mío y que nadie puede ocupar algo que no le pertenece, pero no me quedó de otra”. Y explicó que en la casa duermen los dos pequeños, la joven embarazada y el esposo de ésta. Sin embargo, Pamela y su marido duermen debajo de unos árboles ubicados detrás de la casilla.

Aproximadamente las 16 hs aproximadamente, como se espera desde la secretaria de seguridad, por orden de un juez , desalojaron el lugar, Pamela con la familia fueron llevados a la comisaria .

Personal policial, de transito, el Same ( por la menor embarazada) fueron quienes llevaron a cabo el operativo.

Pamela aseguró que al no tener dónde ir, iría junto a sus hijos y marido a dormir a la plaza, hecho que estaba tratando de ser impedido por las autoridades.

Escucha la Historia de Pamela.