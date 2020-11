Día de la obesidad : primer paso para otras patologias

La obesidad es una acumulación anormal de grasa que puede acarrear otras enfermedades que son nocivas para el organismo.

En muchos casos es el primer paso para otras patologías como hipertensión arterial, diabetes tipo II, índices elevados de colesterol y triglicéridos, problemas osteoarticulares, riesgo de padecer cáncer, apnea del sueño y problemas cardiovasculares.

Para poder medir obesidad ea nivel poblacional, podemos usar el siguiente índice.

El IMC se obtiene al dividir el peso de la persona por su altura al cuadrado (también se puede calcular rápidamente en algunos sitios especializados introduciendo estos valores en un buscador).

Se considera que aquellos que obtienen como resultado entre 18,5 y 24,9 tienen un peso normal; entre 25 y 29.9, sobrepeso; y más allá de 30, obesidad.

Igual particularmente este índice, lo uso muy poco, es importante tener en cuenta varias cosas en la persona, como si ese peso es porque hay mucha grasa, o masa muscular, o es de contextura grande. Por eso quiero dejar en claro que el IMC no es lo único que nos indica si esta en sobrepeso/ obesidad.

Durante la cuarentena, las personas se volcaron más a la cocina, algunas aumentaron de peso, otras modificaron su forma de comer a lo más natural o más saludable por el tema de tiempos en casa

Hace mas de 20 años que hago consultorio, me fui especializando mas en obesidad y en deporte. Ahora me estoy dando cuenta que son como los opuestos. Después de mucho recorrido, voy analizando mas a cada paciente, no todos son iguales, no todos necesitan las mismas indicaciones, no todos saben para que consultan a una nutricionista

Muchos que van al consultorio por obesidad, pasaron por varias nutricionistas y siguen buscando la magia en el tratamiento. “ No existe” tal magia, hay que trabajar, no hay que pasar hambre y sobre todo empezar a ver porque esta en ese peso, que lo llevo a estar así, y buscar hábitos saludables, y ante todo en el consultorio les pido “paciencia” que no lo vamos hacer de un día para otro. ¿Cuánto tiempo hace que estas con este peso?, al menos ese tiempo vamos a tener que disponer para hacer cambios…. Se entiende?

Muchas preguntas se presentan cuando pensamos en tratamiento de la obesidad.

¿La obesidad es una enfermedad física o un trastorno psicológico?

Cambiamos los parámetros de belleza y la gordura paso a ser algo malo, desagradable. En un congreso de hace muchos años, escuche a un doctor, hablando de obesidad y dijo “prefiero un paciente gordo y activo que un flaco sedentario”. Para pensar

Sabemos que la obesidad es una enfermedad crónica, donde la célula adiposa aumenta el número y el tamaño, pero cuando bajan de peso solo se disminuye el tamaño y no el número, así cuando vuelven a aumentar aumentan otra vez número y también tamaño… se lo pueden imaginar?

¿ Por que los paciente vuelven a engordar?, será su genética, será que vuelven a hábitos anteriores, por las células adiposas presente .. etc .. etc … ustedes que opinan?

Que es la obesidad para ustedes? Esta pregunta se las hago a mis paciente (no a todos), pero si es una pregunta que hacemos en los grupos de descenso de peso de FormulaBE. Y tenemos muchas respuestas: una adicción, un mal hábito, una desgracia, un problema estético, entre otras cosas

La obesidad se debe tomar en serio, es un problema importante de salud pública.

Seguiría escribiendo, y me sigo preguntando miles de cosas. LA OBESIDAD es un problema solo estético?. Volver a aumentar de peso cuando están muy bien con un peso saludable ¿ a qué se debe?. ¿Que se oculta en la obesidad? El paciente cuenta todo?

ANABEL ELIZALDE

LIC. EN NUTRICION – Directora de FORMULABE