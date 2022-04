La plaza que recordaba a Ruben Ramirez, ya no existe, y el dolor reaparece mas fuerte …

Cuando una sociedad no respeta su propio dolor. La muerte de Ruben Ramirez marco un punto en Salto, donde una madre, una familia y jóvenes fueron golpeados por la muerte.

Hace casi 8 años que con mucho amor el dolor lo transformaron en solidaridad, Ruben quedo vivo en el recuerdo, en el accionar de su familia y de sus compañeros y maestros, con acciones solidarias, con hechos fuertes para la sociedad, como festejos día del niño, navidad, y una Plaza para el barrio, donde Ruben pasaba todos los días.

La plaza tuvo una placa, juegos, un mural, hoy ya no existe… hoy el trabajo de grandes y chicos desapareció, hoy el dolor de Liliana, la mamá de Ruben refloto.

En un posteo en sus redes escribio Liliana e este Mensaje:

Todos los días, desde hace casi ocho años, siento la ausencia de mi hijo, y cada día que paso por la calle Pancho Sierra, que es mi paso obligado, miro hacia el parquecito que nosotros denominamos “ el parque de Rubén”. Desde la calle sólo alcanzo a ver las placas que, con mucho esfuerzo y cariño, hicimos con sus compañeros, docentes y la colaboración de muchas personas. Verlas me da siempre un poco de Paz, saber que su nombre está en algún lugar, por ejemplo en ese parque que lo vio crecer.

El dia viernes pasé y miré como cada vez que paso. Sin embargo, para mi sorpresa no pude ver las placas y pensé: «capaz pasé muy rápido, capaz algo tapó mi visión». Hoy me animé, bajé del auto y entré, porque para llegar al parquecito hay que adentrarse 50 metros hacia el corazón de la manzana y no podía creer lo que veía; ambas placas habían sido arrancadas, sí, arrancadas, porque ambas contaban con tornillos y pegamento, imposible que se hayan caído solas. Una de las placas, que tenía plasmada la letra de una canción, no estaba, ya que no la encontré. La otra, de metal, que tenía la frase «Que el sonido de tu risa no se apague y se sienta en la alegría de los niños”, la fecha y el nombre de Rubén Ramírez, la encontré doblada y tirada a unos metros del lugar en el que estaba atornillada.

El parque ya no es un parque, ya no tiene bancos, ni mesas, esas que con tanto esfuerzo pintamos hace unos años con los amigos de RUBEN, ya no hay juegos, en una palabra ya no queda nada del parque que vio crecer a RUBEN. La pared que con tanto trabajo y cariño pintamos, hoy, se encuentra con grafitis y nombres borrosos.

Hoy sentimos una tristeza inmensa, debimos guardar la placa en el interior del monolito, bajo llave.