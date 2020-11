Los vecinos piden cambiar el nombre a “Villa Corpiño”, el barrio tiene todos los terrenos, ocupados, no se vio gente nueva

Barrio “Corpiño”, un barrio señalado por vecinos en este ultimo tiempo, donde se decía que los desalojados de Guernica habían aterrizado en ese lugar.

Victor hace años vive en Valaco, detrás del Barrio, alquila una casita, y trabajo ahi, ahora esta jubilado. “El barrio es tranquilo, y no hay gente nueva, estamos, los de siempre”.

y siguió camino, otros vecinos asintieron que no hay gente nueva, los terrenos estan todos ocupados.

Belen mamá de tres pequeños vive en “Barrio El Corpiño”, no le gusta el nombre y piensa hacer algo para cambiarlo, no es agradable cuando nombran el barrio. manifestó la vecina a Tarde a la Mañana.

Belen explico, que el barrio tiene todos los terrenos, ocupados, que no se vio gente nueva, es tranquilo, cada uno trata de mejorar su casa, algunos mas otros menos.

En cuanto a las necesidades, agua corriente, escasea mucho sobre todo en verano, llega con poca fuerza y la recolección de residuos domiciliarios, la vecino explico que no pasa el Recolector, pero seria bueno que pudieran un contenedor en una esquina para que los vecinos no arrojen en cualquier lado, los perros, no la desparramen y no se queme en las viviendas.

Escucha la entrevista