Marcelo Herrera, su mirada sobre el COVID 19

A partir de este Posteo llamamos al Dr. Marcelo Herrera sobre su visión de la Pandemia (escucha lo que dijo)

Al ver la conferencia de prensa de hoy de las autoridades sanitarias locales, se aprecia una moderación en el tono acusador y paternalista/maternalista que predominó hasta aquí y la notoria ausencia de las autoridades políticas, además que la conferencia se realizara en el hospital. Todos signos de agotamiento. (¿frustración?). Además de una fundada sospecha, de parte de ell@s y mía también, de que la circulación viral comunitaria está al caer. Se percataron del hartazgo de la gente, que los maltrata cuando son llamados para ser encuestados o reprendidos por no respetar el aislamiento. (Son asintomáticos, no creen que tengan que hacerlo). Lo preocupante de todo ésto es que si hay agotamiento de parte de los que se cargan al hombro todo el peso del problema, corremos el riesgo de no tener respuestas, ante el incremento de casos. Es tiempo de cambiar el paradigma. Hay que cambiar el enfoque del tratamiento de éste problema, que nos llevó a una situación que nadie deseaba (recordar que nuestro partido es el que mayor tasa de incidencia de covid tiene en la región) y que la misma sociedad saltense tiene responsabilidad exclusiva. En éste momento urge poner énfasis en el cuidado extremo de la población de riesgo: residentes de hogares de adultos mayores y enfermos con patologías crónicas. Estas personas son las que se enferman gravemente y para los cuales se requieren las terapias intensivas. También sobre los profesionales de la salud, los que constituyen los llamados “eslabones invisibles” dado que podemos transmitir el virus rápidamente.

Mi mayor crítica (constructiva) sobre el tratamiento de éste problema en Salto es política.

Una pandemia ubica a la gente bajo un problema social, principalmente porque afecta a toda la comunidad, por lo tanto si se lo aborda como un problema exclusivamente sanitario, fallamos. Repito, el problema es de toda la comunidad y para lograr vencerlo no podemos pretender combatirlo sólo con médicos internistas y políticos voluntariosos y depresivos. La comunidad, A TRAVÉS DE REPRESENTANTES, debe estar involucrada. Además de todas las profesiones sanitarias que haya en Salto, dado que el ministerio de salud provincial, sólo le interesa lo que pase en el conurbano. No hay acompañamiento válido, más allá del económico, en el interior de la provincia.

Necesitamos encontrar otras respuestas, otras ideas, multiplicar los esfuerzos en FORTALECER LA COMUNIDAD. porque eso somos, estamos juntos, mal que les pese a algunos. No hay manera de solucionar un PROBLEMA COMUNITARIO sino es en FORMA COMUNITARIA.

Pasamos de la etapa de Batman y Robin a la etapa de la depresión, es hora que demos vuelta la página y vayamos a la etapa del diálogo político. Fortalecer la democracia es lo que nos va a sacar menos lastimados de ésta situación.

Consensos, participación, instituciones, compromiso social y comunitario son las palabras claves. Todos juntos, sino fracasamos.( POsteo de Marcelo Herrera)