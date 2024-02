MARISEL RODRÍGUEZ NUEVA JEFA DISTRITAL EN EDUCACIÓN

En la mañana de hoy en el salón blanco de la municipalidad de Salto asumió la nueva jefa distrital la profesora Marisel Rodríguez, acompañada por autoridades educativas de la provincia, por Federico Castellano director de la región educativa, Cristina patriarca directora de educación Municipal , Ana Patriarca directora de universidades y el intendente interino Camilo Alessandro.

En nombre del intendente y el nombre de la municipalidad, darle la bienvenida desearle éxitos Este es un municipio que junto con la provincia de Buenos Aires ha tenido desafíos y logros en materia educativas, en todos los niveles incluso hemos apostado a universidades y hoy tenemos dos universidades en Salto», manifestó Camilo Alessandro.

Así Mismo siguió en su alocución Camilo Alessandro » Municipio y Provincia confiamos en Marisel a quien le toca un desafío no menor, en un año que no va a ser fácil , Y seguramente las escuelas van a ser el lugar de la complejidad social y económica que estamos viviendo, porque no es ajena, sino probablemente sea el lugar donde más se vean las dificultades, así que el acompañamiento y el apoyo total y el agradecimiento infinito, a Ana patriarca por la gestión que ha llevado adelante estos cuatro años. «