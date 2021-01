Miguel tapia “No defiendo la empresa, debe cumplir, pero que el tema no se use políticamente”

Son muchas las versiones que existen con el tema de los olores en nuestra ciudad, hay una realidad que molesta, es perjudicial para los vecinos.

Tal vez cuando una ciudad no se proyecta en vías al futuro, o el futuro la ciudad crece mas que lo que se proyecta, existen estos problemas.

La avicola, el frigorífico, y otras empresas se instalaron hace años atrás en ruta 191 cuando Salto no era ni un cuarto de lo que es ahora, eso esta claro.

Pero a medida que paso el tiempo, esas empresas, crecieron, cambiaron varias veces de propietarios, y el medioambiente, no tenia la importancia de ahora, por lo tanto nadie controlaba. Los organismos del estado hacían vista gorda.

Salto creció y para mal de todos, sin una ordenanza clara de zonificación, Saltoenred varias veces se ocupo de este tema, recorrimos las empresas, hablamos con las autoridades, locales, de la Provincia y hasta nacionales.

La realidad es que es un tema sensible, el OPDS y ADA ( Autoridad del Agua) estuvo en Salto encargados de controlar el cumplimiento de las normas medioambientales de las empresas en la provincia de Buenos Aires. Pero por lo que parece todo siguió igual.

Desde el Municipio, hablando con Carolina Fiorito, responsable del medioambiente nos informa que existe un trabajo conjunto con Control Urbano, Bromatología, Seguridad y la Dirección de Medio Ambiente, hemos labrado actas permanentemente, cuya documentación ha sido enviada al OPDS, organismo encargado de realizar las inspecciones en las empresas.( en notas anteriores), el Juez de faltas ha hablado con Saltoenred sobre las multas . Todos sabemos que es competencia de las autoridades Provinciales.

El viernes estuvieron en Salto y Miguel Tapia estuvo en la recorrida y nos informo que existe una falta de coordinación entre los organismos del estado. Esto es de hace muchos años, No defiendo la empresa, debe cumplir, pero que el tema no se use políticamente”dijo el gremialista.

Lo que se clausuro fue el caño de vuelco , se han detectado valores fueras de estándar.No se puede jugar con los trabajadores y decir que se va a clausurar la planta…

Escucha la entrevista de Miguel Tapia, con varios temas de contaminación