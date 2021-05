Proyecto Hogar de residencia para personas con discapacidad “Somos Familia”

Desde hace dos años aproximadamente un grupo de personas están trabajando en un proyecto muy necesario, ya tienen la personería jurídica, Hablamos con Zuny Machado que nos informo al respecto

Escucha lo que dijo

Somos un grupo de personas asociadas trabajando en la creación de un hogar para personas con discapacidad. Nos convoca una realidad que está siendo cada vez más visible en nuestra ciudad: La discapacidad, su rehabilitación y acompañamiento no solo al sujeto con discapacidad, sino también como apoyo a sus familiares y lazos con la comunidad.¿Qué sucede con estas personas cuando los años pasan y las necesidades cambian o sus cuidadores ya no pueden hacerse cargo? Una gran pregunta que genera muchas preocupaciones…actualmente la ciudad no cuenta con recursos necesarios, ni espacios adaptados y estas personas terminan en lugares inadecuados como clínicas psiquiátricas, hogares de ancianos,etc.

Nadie quiere eso para estas personas tan vulnerables nosotros te invitamos a que nos ayudes a cumplir con nuestro objetivo que es crear un hogar para ellos, no tenemos espacio físico pero trabajamos en eso.